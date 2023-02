Féry égratigne Nice, un Niçois défend Vitinha, une recrue utilise Rennes, Der Zakarian en L1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice, OM : Dante défend Vitinha Critiqué pour sa première sous le maillot olympien, Vitinha peut trouver du réconfort du côté de l'OGC Nice, qui s'est imposé dimanche dernier au Vélodrome (3-1). En effet, Dante a pris la défense de l'attaquant portugais sur les antennes de RMC Sport. "Non, ce n’est pas du tout un cadeau. Attention, Vitinha c’est un très très bon joueur. Après ce n’est pas évident, il est encore jeune, il arrive dans une telle ambiance dans un derby, contre une équipe qui travaille très bien dernièrement et défensivement aussi. Donc non ce n’était pas un cadeau. C’est clair qu’il n’a pas peut-être pas réussi ses premières 45 minutes, mais je pense qu’il va réussir dans le championnat français. Il va aussi réussir à marquer beaucoup de buts." Montpellier : Der Zakarian pour remplacer Pitau ? Alors que Montpellier a officialisé ce mardi la mise à pied de Romain Pitau, c'est Michel Der Zakarian, libre de tout contrat depuis son limogeage de Brest, qui tiendrait la corde pour le remplacer, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. Le technicien de 59 ans a déjà entraîné le MHSC. C'était entre 2017 et 2021. Angers : six absents pour le FC Nantes Le coach du SCO d'Angers, Abdel Bouhazama, a retenu un groupe de 20 joueurs pour le 8e de finale de la Coupe de France contre le FC Nantes, qui se joue ce mercredi (18h15). Souleyman Doumbia, suspendu, Yahia Fofana, Abdoulaye Bamba, Farid El Melali, Ulrick Eneme-Ella et Loïs Diony, blessés, manquent à l'appel. Stade Rennais : Spence se sert du SRFC Selon Fabrizio Romano, Djed Spence a décidé de rejoindre le Stade Rennais en prêt direct car il est convaincu de son avenir à Tottenham, avec un bon temps de jeu en France. Le défenseur ea tellement confiance en ce scénario que toutes les propositions avec une option d'achat incluse n'ont pas été prises en compte par le club et le joueur. Djed Spence decided to join Rennes on straight loan as he’s convinced of his future at Tottenham, with good game time in France. ⚪️🤝🏻 #THFC



Proposals with a buy option included were not considered by club and player side. pic.twitter.com/XMcHb7CVen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2023

FC Lorient : Féry prend Lens pour taper sur Nice

Satisfait du merczto hivernal au FC Lorient, Loïc Féry a toutefois adressé un tacle à peine voilé aux dirigeants de l’OGC Nice qu’il accuse de lui avoir forcé la main pour le transfert de Terem Moffi. « On avait accepté une offre de Marseille et une autre de West Ham qui étaient dans nos paramètres. Quand on ferme la porte, il faut savoir l’entendre, a-t-il tonné dans L’Équipe. Là, Nice a continué à solliciter notre joueur, même s’il n’y avait pas d’accord. Il a été très déstabilisé. Quand vous dites que les conditions de sortie sont “X” et que la première offre est un tiers de “X”, c’est un facteur de déstabilisation. Tu dis non une fois, deux fois… À Nice, ils apprennent dans leur structuration et je pense qu’ils vont devoir fonctionner différemment parce que s’ils ont l’ambition qu’ils affichent, ils ne peuvent pas déstabiliser tous les clubs. Ç’a été le cas à Lens, c’est le cas à Lorient. Il y a eu un manque de considération, c’est dommage, mais on s’est expliqué. »

Toulouse FC : Montanier calme le jeu avec Reims

Si les supporters du TFC ont peu goûté le message d'encouragement de Will Still à ses joueurs, dimanche après le match nul à Auxerre (0-0) – « On va aller à Toulouse les fracasser ! » – Philippe Montanier n'a pas voulu entrer dans la polémique. « Chacun dit ce qu'il veut. La communication de l'adversaire m'indiffère, a répondu le coach toulousain hier. J'ai été joueur pendant seize ans et entraîneur pendant vingt-deux, et comme disait mon grand-père : " Là où tu vas, j'en suis revenu 100 fois. " »

Stade de Reims : Caillot a déplumé Still et assume

Invité à commenter la stratégie de dégraissage massif au mercato hivernal, Jean-Pierre Caillot ne s’est pas démonté. « C’est une stratégie réfléchie, clame le président du Stade de Reims dans L’Équipe. Jean-Pierre Caillot. Risqué ? Non Marshall Munetsi (milieu défensif) peut par exemple dépanner dans l’axe et Alexis Flips (milieu offensif) sur un côté. On croit aussi beaucoup en Martin Adeine, qui a besoin de jouer, comme en Amir Richardson (milieu aussi), prêté cet été au Havre (leader de L2) où il s’épanouit. On est dans l’anticipation, car cet effectif réduit permettra aussi d’offrir du temps de jeu à d’autres jeunes milieux, comme Samuel Koeberle (18 ans) ou Valentin Atangana (17 ans). Ces dernières années, le large turnover pratiqué par nos entraîneurs en Coupe de France nous a souvent plombés. Tant mieux s’il est limité ! » L’entraîneur Will Still doit faire avec : « On s’adapte ! »

