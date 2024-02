Excellentes nouvelles pour Elis, Stéphan en remet une couche sur l'arbitrage, Turpin envoyé en L2 !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Stade Rennais : Stéphan en remet une couche sur l'arbitrage après le PSG

À deux jours du quart de finale de la Coupe de France face au Puy Foot, Julien Stéphan était présent ce mardi en conférence de presse. L'entraîneur du Stade Rennais a annoncé qu'Azor Matusiwa, suspendu lors du dernier match face au PSG (1-1), ferait son retour pour cette rencontre et a donné des nouvelles des blessés, Mahamadou Nagida, Enzo Le Fée et Fabian Reider. "Ils ont tous fait des examens aujourd’hui (mardi). Je n’ai pas encore vu le docteur pour faire le point, mais ça suit son cours pour Enzo Le Fée et Fabian Reider. On est toujours sur des délais qui devraient nous amener à les récupérer en fin de trêve internationale ou en tout début de dernier bloc. Ensuite, concernant Mahamadou Nagida, un examen qui devait aujourd’hui (mardi) définir complètement la stratégie pour lui. Je pourrai vous en dire plus après le résultat de cet examen."

Le coach rennais a, par ailleurs, remis une couche sur les polémiques liées à la VAR. "Je ne sais pas si des explications ont été demandées. Ce n’est pas mon rôle en tout cas. Je n’ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que j’ai dit à la fin de la rencontre. Mon opinion et mon analyse restent les mêmes. Il y a certainement des réajustements à avoir. Après je n’ai pas les compétences de dire lesquels. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur des décisions. On n’est pas les seuls à avoir subi des choses ce week-end. Le week-end précédent aussi il y a eu des problématiques"

Stade Rennais : Guéla Doué vise l'Europe

Présent également ce mardi en conférence de presse, Guéla Doué, qui enchaîne les titularisation au Stade Rennais, n'a pas fait dans la langue de bois au moment de confier ses objectifs. "Tout le monde se sent concerné, on est un vrai groupe, ça s’est vu contre Paris. On vise l’Europe ! D’abord par le championnat. On ne joue pas pour rien, on a des ambitions et c’est normal ! Et pour la Coupe de France, on se concentre déjà sur le match de jeudi avant de parler d’autre chose. Le Puy, dans la préparation c’est la même chose, dans la tête, pareil. On va prendre ce match très au sérieux."

Girondins de Bordeaux : excellentes nouvelles pour Elis

Les nouvelles seraient rassurantes pour Alberth Elis, placé en coma artificiel à la suite d'un sévère traumatisme crânien au début du match entre les Girondins de Bordeaux et l'En Avant Guingamp (1-0). D'après le média hondurien, Diez, proche du joueur et de sa famille, l'attaquant bordelais réagirait favorablement après l’opération qu’il a subie samedi pour un traumatisme cranio-cérébral et que ses parents auraient été informés qu’ils pourront parler à leur fils dans les prochaines 48 heures.

LeRC Strasbourg : Vieira positive après l'OL

Après la défaite ce mardi du RC Strasbourg aux tirs au but face à l'OL (0-0, 4-3 t.a.b.) en quart de finale de la Coupe de France, le coach du RC Strasbourg, Patrick Vieira, préférait retenir les points positifs. "On a proposé une grosse solidarité mais à l'arrivée, il nous a manqué trop de choses offensivement. On a vu ce (mardi) soir une équipe en confiance, Lyon, et une qui l'est un peu moins. Mais la satisfaction, cela a été d'être cohérent sur le plan défensif. On a souffert tous ensemble, on a défendu tous ensemble. Ça, c'est positif, rassurant, on a retrouvé des choses perdues récemment en Championnat, de la solidité. Revenir à une défense à cinq nous a permis d'avoir plus de présence dans la surface, cela a été intéressant. Mais sur l'aspect offensif, on n'a pas été bons, disons pas inspirés. Il manquait de la justesse, de la qualité technique. Il faut trouver un équilibre, marquer des buts aussi, se créer plus de situations. Au niveau de la ressortie de balle, les prises de décision n'étaient pas bonnes sur certaines situations, c'est quelque chose qu'on traîne depuis pas mal de temps."

Turpin rétrogradé en Ligue 2 !

Considéré comme l’un des meilleurs arbitres français des dernières années, Clément Turpin officiera en Ligue 2 ce week-end. L'arbitre de 41 ans a été désigné pour arbitrer le match de la 27e journée entre Rodez et les Girondins de Bordeaux. Malgré que son arbitrage de la rencontre entre l'OL et l'OGC Nice (1-0) a été vivement critiqué, cette rétrogradation n’est pas une sanction.

