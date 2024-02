Des nouvelles d'Elis, Abdelhamid s'en va, Thuram souffre à Nice, un retour au LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Abdelhamid va quitter Reims

Après 7 saisons en tant que capitaine du Stade Rémois, Yunis Abdelhamid (36 ans) a annoncé son départ du club cet été. "Mon histoire avec le club va s'arrêter là, a-t-il confié à L'Equipe. "Le club m'a indiqué que je ne serais pas prolongé. On a passé sept belles saisons ensemble. Nos chemins vont se séparer", a-t-il expliqué, sans cacher son amertume.

Girondins : Elis opéré avec succès

Alberth Elis, qui souffre d'un grave traumatisme crânien contre l'EA Guingamp hier soir, n’est pas encore sorti d’affaire. « Il reste stable ce dimanche matin, assure le journaliste de RMC Sport Clément Carpentier. Il a été opéré une première fois cette nuit de la boîte crânien avec succès. Mais la situation reste grave et il faut maintenant attendre son réveil. Il faut aussi attendre que l'hématome diminue pour avoir une première imagerie claire et connaître les possibles séquelles neurologiques. Ses proches ainsi qu'Admar Lopes et Gérard Lopez se relaient à son chevet depuis hier soir. Les Girondins de Bordeaux ne souhaitent pas commenter pour l'instant.

RC Strasbourg : Gameiro cambriolé

Kévin Gameiro (36 ans) assistait des tribunes au match du RC Strasbourg contre le Stade Brestois hier à la Meinau (0-3). Après la rencontre, le couple a eu la surprise de voir qu’ils s’étaient fait cambriolés pendant leur absence. « Je ne suis pas là pour me lamenter, il y a des épreuves bien plus graves dans la vie… mais nous avons été victimes d’un très gros cambriolage il y a quelques semaines pendant le match RCSA-PSG » a déclaré sa femme hier sur son Instagram. Selon BFM Alsace, un gros butin a été dérobé avec un préjudice estimé à environ 100 000 euros.

Mais aussi...

FC Lorient : Le Bris lucide après le FC Nantes

Battu à domicile hier par le FC Nantes (0-1) dans un match déterminant pour le maintien, le FC Lorient devra lutter jusqu’au bout pour se sauver. Régis Le Bris en est pleinement conscient. « Nous posons ce bloc défensif contre des équipes qui nous dominent et on arrive à bien ressentir ce que ça suscite comme agacement, frustration, désorganisation, impatience chez l’adversaire, a déploré le coach des Merlus en conférence de presse. C’est nous qui l’avons vécu aujourd’hui. Le problème de jeu posé par Nantes, on n’a pas su le résoudre. À Metz (2-1), Strasbourg (3-1), il y avait des espaces. Aujourd’hui il n’y en avait pas. »

RC Strasbourg : Vieira dépité après Brest

Fébrile défensivement et atone offensivement face au Stade Brestois (0-3), le RC Strasbourg a livré hier une prestation d’une faiblesse déconcertante qui leur a valu d’être sifflés par la Meinau à la mi-temps, à 0-2, puis d’être conspués au coup de sifflet final. « On a été catastrophiques dans tous les sens du terme, a déploré Patrick Vieira, resté un long moment dans le vestiaire avant de se présenter en conférence de presse. Ça a été un match tranquille pour Brest qu’on n’a jamais mis en danger. C’est une défaite lourde à porter. On assume les critiques, qu’on a été en dessous de ce que les gens attendaient. » Le barragiste est situé trois petits points derrière le 12e de Ligue 1.

Montpellier HSC : Sacko relancé à Marseille ?

Malgré un contexte moins tendu et « plus de légèreté » ressentie cette semaine à l’entraînement de Montpellier, Michel Der Zakarian attend une confirmation de ce regain de forme : Il faut chercher à ramasser des points partout. » Au Vélodrome, le technicien du MHSC sera privé de Becir Omeragic, touché à la voûte plantaire, comme Christopher Jullien, également forfait. D’après L’Équipe, Falaye Sacko devrait en profiter pour retrouver une place de titulaire dans une défense à cinq maintenue, comme axial droit.

Et enfin...

LOSC : Diakité enfin de retour !

Absent depuis Noël en raison d’une opération à une épaule, Bafodé Diakité fait son grand retour dans le groupe du LOSC. La polyvalence du défenseur ne sera pas de trop, alors que Lille déplore pas moins de sept absences. Le capitaine Benjamin André est suspendu et son second, Rémy Cabella, touché à un mollet, va manquer les deux prochains matches. Les recrues Tiago Morais et Rafael Fernandes se sont également blessées cette semaine (quadriceps). Le club compte également trois blessés longue durée (Samuel Umtiti, Ivan Cavaleiro, Andrej Ilic).

OGC Nice : Khéphren Thuram en souffrance

Un joueur n’existe pas seulement par ses statistiques, mais celles de Khephren Thuram sont trop mauvaises pour ne pas être le reflet d’une saison décevante. Zéro but et zéro passe décisive en seize matches de L1 d’une saison hachée par des soucis physiques – cuisse, adducteurs, genou – qui ne l’ont pas aidé à trouver le rythme. Le milieu avait décidé de faire une dernière saison à Nice avant de basculer vers un grand club, histoire de préserver ses chances de jouer l’Euro, mais ce n’est pas gagné. « L’attente qu’il suscite rend l’analyse trop sévère, le défend Francesco Farioli dans L’Équipe. Il a un potentiel énorme et c’est un joueur clé pour notre deuxième partie de saison. Ce sera sa responsabilité d’être plus décisif, mais également celle de tous les autres joueurs. »

Clermont : Kyei écarté par Gastien ?

Pascal Gastien a préparé le déplacement à Nice (15h), avec l’objectif d’enfin gagner un match, ce qui constituerait une première à Clermont depuis le 14 janvier à Nantes (1-2). Pour renouer avec le succès, le technicien auvergnat veut s’appuyer sur les trente premières minutes face à Rennes (1-3) durant lesquelles il a trouvé son équipe « solide dans le jeu ». « À nous d’être plus rigoureux, concentrés durant 90 minutes d’un match. Si on est capables de faire cela, on ne sera pas loin de prendre des points », assure-t-il. Sur la Côte d’Azur, le CF 63 sera privé de Maximiliano Caufriez et d’Elbasan Rashani, suspendus. Grejohn Kyei ne figure pas non plus dans le groupe, un choix du coach visiblement.

