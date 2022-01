Un premier renfort débarque à Monaco, Rudi Garcia proposé à l'ESTAC, Lopez craque à Bordeaux !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

AS Monaco : Vanderson a signé...

En attendant d'acter l'arrivée du remplaçant de Niko Kovac sur le banc, l'AS Monaco a annoncé son premier renfort de l'hiver. Sans surprise, il s'agit du latéral droit brésilien du Grêmio Porto Alegre Vanderson (20 ans), qui s'est engagé pour cinq ans et demi en Principauté. Si le communiqué du club ne précise pas l'indemnité de transfert, celle-ci approcherait les 15 M€ bonus inclus selon diverses sources auriverdes.

… En attendant Philippe Clément

Coach du Club Bruges, Philippe Clement (47 ans) est bien le premier choix pour remplacer Niko Kovac. Bien qu'il soit en CDI dans son club en Belgique, le technicien aurait donné son aval à un départ et Bruges ne le bloquera pas. L'Equipe se veut très optimiste et évoque une issue favorable dans les prochaines heures. Monaco-Matin va dans le même sens et assure que tout est quasiment réglé pour un contrat de deux ans et demi sur le Rocher.

Girondins : l'Arabie Saoudite débarque sur Otavio

Alors que l'actualité des Girondins est marqué par le Covid (21 cas), L'Equipe évoque brièvement le Mercato des Girondins, assurant qu'Otavio a reçu une offre émanant d'un club d'Arabie Saoudite. Offre qui ne convient pas aux dirigeants bordelais, lesquels ne désespèrent pas de convaincre le milieu brésilien, libre en juin, de prolonger. Bordeaux aurait aussi repoussé des offres de prêts pour Josh Maja et Samuel Kalu, privilégiant un transfert.

… Et Gérard Lopez pousse un coup de gueule !

Bordeaux toujours où Gérard Lopez n'apprécie pas que son club soit contraint de jouer son 16e de finale de Coupe de France contre Brest dimanche malgré 21 cas de Covid dans son effectif. « Ce qui est le plus regrettable dans cette affaire, c'est de constater qu'on a travesti l'esprit de la Coupe de France. Dans ce cas précis, on manque de respect à la compétition, on manque de respect au diffuseur et on manque de respect au public. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi le match n'a pas été reporté (...) on va y aller avec l'envie de gagner, pas pour faire le spectacle mais pour continuer dans la compétition », a glissé l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois dans L'Equipe.

Girondins : Gustavo Poyet offre ses services en L1

Ancien coach des Girondins de Bordeaux, sans club depuis son départ de l'Universidad Católica (Chili), Gustavo Poyet souhaite, selon Foot Mercato, revenir travailler en Ligue 1. Le technicien uruguayen aurait envoyé son CV aux clubs en quête d'un nouveau coach récemment...

SCO Angers : Fulgini plait à Séville, un chassé-croisé Cho – Isidor ?

Ouest-France fait le point ce jour sur le Mercato du SCO Angers. Un Mercato qui pourrait être rythmé par les ventes avec en tête de gondole Angelo Fulgini (25 ans), pour qui le club du Maine-et-Loire réclame 15 M€. Des agents ont été mandaté pour lui trouver une porte de sortie et selon Foot Mercato un hameçon aurait appâté le FC Séville. A un an et demi de la fin d'un contrat que son entourage n'est pas pressé de prolonger, Mohamed-Ali Cho (17 ans) est aussi susceptible de quitter Angers... Et pas pour les 40 à 50 M€ souhaités par Saïd Chabane. Si Nabil Bentaleb (libre) est le remplaçant désigné de Fulgini, « OF » explique que Wilson Isidor (AS Monaco, 21 ans) est le premier choix en cas de départ de Cho.

ESTAC : Rudi Garcia proposé, un ex de Monaco favori !

Laurent Batlles limogé jeudi, l'ESTAC s'est en quête d'un nouvel entraîneur. Si Erick Mombaerts a été choisi pour assurer l'intérim, il ne s'agit que d'une solution transitoire le temps que le club aubois trouve un nouveau coach. Foot Mercato nous apprend que le CV de Rudi Garcia est arrivé jusqu'à sur la table des dirigeants troyens mais que ces derniers s'orientent plutôt vers un autre profil : celui de Bruno Irles, auteur d'un bon travail du côté de Quevilly-Rouen-Métropole (L2). Paris-Normandie confirme cette piste, expliquant que des discussions sont en cours entre les deux clubs. Si QRM n'est pas fermé au départ de son coach en cours de saison, le club quevillais attend néamoins de récupérer des indemnités pour son transfert (fin de contrat en juin 2023).