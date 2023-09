Un Rennais impliqué dans une affaire extra-sportive, un ex du LOSC et de Nice raccroche

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Stade Rennais : Santamaria était devant la justice !

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Baptiste Santamaria, et son ex-compagne étaient convoqués ce vendredi devant le tribunal de Rennes pour une affaire de violences réciproques. Alors que les deux prévenus ont nié toute volonté de violence, le tribunal rendra sa décision le 6 octobre prochain.

LOSC, OGC Nice : Bauthéac prend sa retraite

L'ancien ailier droit du LOSC et de l'OGC Nice, Éric Bautheac, a annoncé ce vendredi sur son compte Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 36 ans. "Il y a 23 ans, je quittais ma petite ville de pont saint esprit dans le Gard pour vivre mon rêve !! Aujourd’hui il est temps pour moi de raccrocher les crampons et de me tourner vers l’avenir. Je tiens à remercier mon club formateur Asse qui m’a donné l’opportunité de réaliser mon rêve de gosse.. A force de travail et de sacrifices je suis parvenu à touché du doigt mon objectif. Apres ça c’est à Cannes et Patrice Carteron particulièrement qui a cru en moi dès le début que j’adresse mes remerciements. Par la suite un grand merci à Dijon (où j’ai eu mon premier fils), à l’OGC Nice (mon deuxième fils) Issa Nissa et le LOSC pour toutes ces belles années. En 2017, départ à l’étranger pour découvrir un autre football, une autre culture et un autre mode de vie. Ça commence par une expérience incroyable en Australie à Brisbane où j’ai vécu 2 belles années. Et finir en beauté sur ma belle île de Chypre à Omonoia FC où j’ai vécu 3 saisons exceptionnelles et une dernière saison à Nea Salamis Ammochostos AC. Encore un grand merci à tous ces clubs qui m’ont fait devenir ce que je suis aujourd’hui. Un dernier petit clin d’œil à ma famille qui m’a soutenue depuis tout petit !! Ça n’a pas toujours été facile mais après 23 ans c’est surtout à vous que je dois tirer un grand coup de chapeau pour m’avoir supporté les soirs de défaites. Je vous love tous et maintenant place à ma nouvelle vie."

FC Nantes - Lorient : pluie d'absents chez les Merlus

L'entraîneur de Lorient, Régis Le Bris, a retenu un groupe de 20 joueurs pour le derby breton ce samedi (17h) face au FC Nantes. À noter le retour de Jean-Victor Makengo et les absences de Formose Mendy, Bonke Innocent, Tiémoué Bakayoko, Quentin Boisgard, Ayman Kari et Bamba Dieng.

Le groupe de Lorient : Mvogo, Gomis - Yongwa, Le Goff, Kalulu, Laporte, Talbi, Silva, B. Mendy, Touré - Le Bris, Faivre, Mvuka, Ponceau, Abergel, Makengo - Pagis, Doucouré, Kroupi, Tosin.

FC Nantes - Lorient : Le Bris encense les Canaris

Avant de dévoiler son groupe, Régis Le Bris était présent ce vendredi en conférence de presse, livrant notamment son sentiment sur l'équipe de Pierre Aristouy. "Nantes vient de gagner à Clermont et retrouve un peu d’énergie. Ils ont un stade qui n’en manque pas, avec une vraie culture des supporters autour de l’équipe. Donc, si on laisse l’occasion à cette équipe d’embraser le match, elle le fera. Si on lâche quelques petits éléments dans ce championnat de Ligue 1, le match peut nous échapper. On se souvient bien du Havre (3-0). Tous ! À un moment, il y a eu un grain de sable et on ne s’est pas senti en mesure de lutter. Le défi en allant à La Beaujoire est de se sentir encore meilleur dans le jeu et dans la capacité à gérer les événements."

Toulouse : gros coup dur pour Aboukhlal

Blessé au genou droit lors du match nul concédé ce jeudi par Toulouse sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (1-1), à l'occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa, Zakaria Aboukhlal "sera éloigné des terrains plusieurs mois", a annoncé ce vendredi le Téfécé sur ses réseaux sociaux.

OGC Nice : Courtois félicite Bulka

Après avoir réussi le petit exploit d'avoir repoussé deux penalties de Folarin Balogun hier lors du derby entre l'AS Monaco et l'OGC Nice (0-1), Marcin Bulka a reçu les félicitations de Thibaut Courtois ! Le gardien du Real Madrid a commenté un tweet en félicitant le portier des Aiglons, qu'il a connu du côté de Chelsea. La classe.

Thibault Courtois sous la publication instagram de Marcin Bulka 🔥



Grand gardien reconnaît grand gardien ! #OGCNice #ASMOGCN pic.twitter.com/bzZmjwM27R — Fabio (@NissaEbasta) September 23, 2023

Stade Brestois - OL : le groupe du SB29

Pour la réception ce samedi (21h) de l'Olympique Lyonnais, le coach de Brest, Éric Roy, a convoqué un groupe de 20 joueurs où on ne retrouve pas de surprises particulières.

Le groupe du Stade Brestois : Bizot, Coudert - Amavi, Brassier, Chardonnet, Dari, Lala, Le Cardinal, Locko - Camara, Doumbia, Lebeau, Lees-Melou, Magnetti, Martin - Brahimi, Del Castillo, Le Douaron, Mounié, Satriano.

