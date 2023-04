Le LOSC vise un Lorientais, un entraîneur de L1 prolonge, un ex-Girondin pour remplacer Balogun ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

LOSC : les Dogues visent Abergel Selon les informations de l'insider, Mohamed Toubacher-Ter, le LOSC, qui pourrait laisser partir Jonas Martin cet été, surveillerait le capitaine et milieu de terrain du FC Lorient, Laurent Abergel, pour le remplacer. Le joueur formé à l'Olympique de Marseille est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Merlus. LOSC, OL : Yassine Ben Hamed de retour en L1 l'été prochain ? Parti il y a deux ans du LOSC sans y signer son premier contrat professionnel, Yassine Ben Hamed (Royal Antwerp, 20 ans) pourrait bel et bien revenir en France l'été prochain. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club belge, le latéral gauche de l'équipe U20 d'Algérie (9 matchs) va être libéré de son bail contre un pourcentage à la revente sur son futur transfert. D'après Foot Mercato, l'ancien Dogue – passé également par l'OL - plait beaucoup en Allemagne et en France. Info ? : le latéral gauche international U20 ?￰゚ヌ﾿ Yassine Ben Hamed (23 ans), formé au LOSC, va être laissé libre par Antwerp (avec un % à la revente sur un futur transfert). Des clubs français et allemands sont sur le coup. #TeamDZ https://t.co/ck89RlFrWa — Sébastien Denis (@sebnonda) April 20, 2023

RC Lens - AS Monaco : Clément annonce deux absents et deux incertains

Samedi soir, le choc Lens - Monaco sera l'une des principales affiches du week-end en Ligue 1 dans la course au podium. Présent en conférence de presse hier, le coach asémite Philippe Clément a fait l'état des troupes avant la visite à Bollaert. Deux joueurs au moins manqueront à l'appel :

« Breel (Embolo) est encore blessé (entorse du genou), Malang (Sarr) n’est pas là non plus. Ruben (Aguilar) s’est entraîné hier. C’était bien. On verra dans les prochains jours s’il y a une réaction. Comme je vous l'ai dit, Gelson a eu des soucis personnels. Il s’est entraîné cette semaine. On verra. Quand un joueur n’est pas là, d’autres le remplacent comme Edan Diop l’a bien fait. Il faut faire des choix pour construire le meilleur groupe possible ».

Stade de Reims : Sékou Mara pour remplacer Balogun ?

Folarin Balogun (18 buts) seulement prêté par Arsenal et destiné à repartir cet hiver, le Stade de Reims cherche déjà un remplaçant à son buteur anglais. Si l'on en croit le site Jeunesfooteux, la formation champenoise s'intéresserait notamment à l'ancien bordelais Sékou Mara (Southampton, 20 ans). Sous utilisé chez les Saints (2 buts, 3 passes décisives en 29 apparitions mais moins de 1000 minutes jouées), actuellement lanternes rouges de Premier League, le fils de la journaliste Audrey Crespo-Mara plait également au FC Lorient. Sékou Mara est aussi suivi d'un œil par l'OM.

Stade de Reims : coup dur dans le dossier Will Still

Depuis que Will Still a remplacé Oscar Garcia le 13 octobre dernier, le Stade de Reims est contraint de payer une amende de 25 000€ à chaque match du technicien belge de 30 ans sur le banc. Aujourd'hui, la douloureuse s'élève à 450 000€ et Reims n'a toujours pas de solutions acceptée par la FFF même si Will Still a débuté début avril sa formation à la Licence Pro UEFA (équivalence du BEPF, diplôme requis pour entraîner en L1). D'après L'Equipe, la commission du statut des éducateurs de la Fédération a rejeté sa demande pour défaut d'ancienneté au club pour le technicien belge. Les Champenois pourraient se décider à saisir le CNOSF pour forcer la décision.

Montpellier cherche son nouveau Skhiri

Si le Midi Libre a démenti la piste Mohamed Bayo (LOSC) au MHSC, assurant que le buteur des Dogues était trop cher pour les finances montpelliéraines, le média héraultais a en revanche confirmé que le club désormais entraîné par Michel Der Zakarian était toujours bel et bien en recherche active d'une sentinelle pour l'été. Un numéro 6 athlétique «au profil proche de l’ancien capitaine et international tunisien : Ellyes Skhiri ».

FC Lorient : les Merlus s'offrent un fin limier auxerrois

Ancien agent de joueur reconverti recruteur, Ali Zarrak (31 ans) va connaître un troisième club professionnel en l'espace de quelques mois. Passé du Havre (L2) à l'AJ Auxerre en décembre dernier, le Lyonnais va quitter la Bourgogne dans les prochaines semaines et rejoindre le FC Lorient où lui a été offert le rôle de coordinateur du recrutement selon L'Equipe. Une belle promotion pour Ali Zarrak, à l'origine des arrivées à l'AJA d'Isaak Touré et Andrei Radu, respectivement prêtés par l'OM et l'Inter Milan cet hiver.

RC Strasbourg : Nyamsi out jusqu'à la fin de saison ?

Blessé à l'entraînement la semaine dernière, Gerzino Nyamsi (26 ans) inquiète le RC Strasbourg. Selon le site Alsasports, l'ancien Rennais souffre d'une entorse de la cheville et n'est pas certain de rejouer cette saison. « Pour l’heure, aucune date de retour n’est avancée. Tout dépendra de sa capacité à se remettre de ce pépin physique. A titre d’exemple, Jeanricner Bellegarde avait été d’une blessure à peu près semblable à la mi-janvier à Lyon (1-2). Le milieu strasbourgeois avait mis près de deux mois avant de retrouver les rangs du Racing… », écrit le média alsacien, pessimiste.

Toulouse FC : bientôt une Académie en Afrique ?

D'après l'excellent site LesViolets.com, le Toulouse FC réfléchit actuellement à l'ouverture d'une académie au Ghana. Damien Comolli (président), Selinay Gürgenç (responsable stratégie du TFC) et Rémy Loret (directeur du développement du football) seraient même en ce moment à Accra pour finaliser le dossier auprès de l'ancienne star des Black Stars Stephen Appiah (ex-Juventus, Fenerbahçe) qui sert d'intermédiaire sur place. Le club haut-garonnais rêve de suivre le modèle du FC Metz, lequel a réussi son coup au Sénégal avec l'école Génération Foot.

Clermont : Gastien a prolongé !

Clermont a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de son entraîneur, Pascal Gastien. Le technicien français de 59 ans est désormais lié avec le club auvergnat jusqu'en juin 2024.

Bordeaux obtient un coup de pouce dans la course à la montée

Sous la menace du FC Metz dans la course à la deuxième place pour monter en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux veulent mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver l'élite. Conscient que la pelouse du Matmut Atlantique n'était pas à la hauteur, le club aquitain a demandé et obtenu de la municipalité de gros changements pour la fin de saison. Bonne nouvelle : le club de Gérard Lopez a été entendu ! Dans un communiqué, le club a annoncé que la pelouse avait subi n renforcement avec l'ajout de nouvelles fibres synthétiques. Le terrain des Girondins sera optimal dès lundi prochain avec la réception de Grenoble.

