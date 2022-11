Une ex piste de l'OM vers l'AS Monaco, l'Inter Milan fonce sur un Rennais, Troyes tient son nouvel entraîneur

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

AS Monaco : l'ASM place ses pions pour Danilo

Selon les informations d'ESPN, le milieu de terrain brésilien de Palmeiras, Danilo, annoncé dans le passé du côté de l'Olympique de Marseille, aurait tapé dans l'œil des dirigeants de l'AS Monaco. Dans ce dossier, le club du Rocher aurait un temps d'avance sur Arsenal et l'Ajax Amsterdam.

Stade Rennais : Truffert dans le viseur de l'Inter Milan

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan serait très intéressée par le latéral gauche du Stade Rennais, Adrien Truffert. Le club Rouge et Noir réclamerait au moins 15 millions d'euros pour laisser partir l'international Espoirs français. Un prêt avec paiement en différé pourrait être envisagé dès janvier prochain.

Truffert scatta: per il dopo Gosens la freccia del Rennes ha convinto l'Inter https://t.co/HgssFv7XFg — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 23, 2022

Troyes : l'ESTAC tient son nouvel entraîneur !

Dans un communiqué, Troyes a annoncé ce mercredi le nom de son nouvel entraîneur, quelques semaines après le départ de Bruno Irles. Il s'agit de Patrick Kisnorbo. Une solution interne pour l’ESTAC puisque l’Australien débarque en provenance du Melbourne City, propriété du City Football Groupe, auquel appartient l’équipe française.

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌 𝑲𝒊𝒔𝒏𝒐𝒓𝒃𝒐 est le nouvel entraîneur de l’ESTAC ! ✍️

Le technicien australien s'engage au club jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣.

Welcome coach !

Le communiqué 👉 https://t.co/uIrENP4L3i#TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/MvfE01zErS — ESTAC Troyes (@estac_officiel) November 23, 2022

Girondins : Guion fait le bilan de la première partie de saison

Au micro de RMC Sport, l'entraîneur girondin, David Guion, a fait le bilan de la première partie de saison. Et il est forcément bon puisque les Girondins de Bordeaux sont deuxièmes de Ligue 2 après 15 journées disputées. "On est sur cette partie haute du classement depuis pratiquement le début de saison. Après, c’est vrai que dans un premier temps, en toute honnêteté, on ne s’attendait pas à être là-haut quand on a commencé le championnat. Ça nous a permis de nous donner un peu d’ambition et les garçons se sont accrochés à ces premières places, ce qui fait qu’en effet, depuis le début de la saison, on est dans ces premières places. Les garçons prennent du plaisir à y rester."