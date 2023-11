Une légende de l’OL arrive au LOSC, exil serbe pour Rennes, Trézéguet bientôt entraîneur ?

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

David Trézéguet bientôt sur le banc d'un club de D2 argentin ?

Contrairement à de nombreux autres anciens de 1998, David Trézéguet (46 ans) n'a toujours pas débuté sa carrière d'entraîneur mais cela pourrait arriver assez vite pour l'ancien comparse du sélectionneur des Espoirs Thierry Henry. Le média argentin Olé rapporte en effet que le club d'Aldosivi (D2 argentine) songerait à donner sa première chance sur un banc à l'ancien buteur de la Juventus.

Le LOSC signe... Amandine Henry (ex-OL)

Jeudi, le LOSC a réalisé le plus gros coup de l’histoire de son équipe féminine en parvenant à attirer la nordiste Amandine Henry (34 ans), légende de l’OL Féminin (300 matchs) et de l’équipe de France (93 capes), de retour des Etats-Unis (Angel City FC).

Olivier Létang s’est d’ailleurs félicité d’avoir réalisé un tel coup : « Amandine Henry est une immense joueuse. Son parcours et son palmarès sont incroyables ! C’est ainsi une fierté et un honneur qu’elle rejoigne le LOSC, un club spécial pour elle dont elle va porter les couleurs pour la première fois ».

Rennes jouera le Maccabi Haïfa... au Marakana de Belgrade !

Le match Maccabi Haïfa – Stade Rennais ne pouvant se tenir en Israël du fait de la situation géopolitique, les Bretons iront jouer la rencontre … en Serbie comme l’annonce Ouest-France. En effet, après avoir un temps envisagé de jouer à Larnaca (Chypre), l’UEFA a finalement délocalisé la rencontre au Marakana de Belgrade le jeudi 30 novembre prochain à 18h45. Pour des raisons de sécurité, la rencontre se jouera toutefois à huis clos…

OGC Nice : Ineos veut détourner Jean-Claude Blanc du Gym !

Arrivé du PSG pour être l’une des stars dans l’ombre de l’organigramme de l’OGC Nice, Jean-Claude Blanc se serait vu proposer un nouveau rôle loin du Gym selon Sports Zone. En effet, Ineos, le propriétaire du club azuréen, souhaite le charger de mission dans le dossier Manchester United. Si les Glazer sont toujours aux commandes des Red Devils, Jim Ratcliffe n’a visiblement pas renoncé à son rêve et veut ses meilleurs hommes sur le coup. Se serait encore un sacré coup de canif’ dans le projet de Nice…

AS Monaco : la bataille pour Efekele est lancée

Pépite de l’AS Monaco souvent comparée à Kylian Mbappé, Malamine Efekele (19 ans) intéresse du beau monde. Selon Foot Mercato, l’avenir de l’ailier passé par l’INF Clairefontaine est l’un des grands enjeux du moment sur le Rocher alors que son contrat prend fin en juin 2025 et que de nombreux scouts de grands clubs en Premier League, en Liga, en Ligue 1 mais surtout en Bundesliga lui font les yeux doux.

Montpellier : les Bleus, le Milan AC… Savanier se lâche

Dans un long et passionnant entretien accordé à RMC Sport, Téji Savanier a évoqué son regret de ne pas avoir pu accéder à l’équipe de France malgré ses belles prestations avec Montpellier : « Je me suis donné tous les moyens en étant bon sur le terrain. Après, les choix du sélectionneur ne se discutent pas. C’est ma vie, ma carrière, c’est comme ça. Je suis très fier de ce que j’ai fait. De parler des Bleus avec vous au téléphone, c’est déjà énorme ».

Dans ce même entretien, le capitaine du MHSC a expliqué pourquoi il avait snobé le Milan AC pour rejoindre la Paillade : « J'aurais pu toucher beaucoup plus d'argent au Milan mais j'aurais été malheureux. À Montpellier je suis chez moi, je vis toujours dans mon quartier. Beaucoup de personnes me disaient d'aller au Milan, mais moi si je partais là-bas je n'aurais pas été bien, sans ma famille. Tout le monde me parlait d'argent mais l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis très bien chez moi avec ma famille, avec mes enfants. Mon fils vient avec moi aux entraînements, pour moi c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver ».

Toulouse FC : Comolli était persuadé de battre Liverpool

Dans une interview à The Athletic, Damien Comolli est revenu sur le succès du Toulouse FC sur Liverpool (3-2), l’exploit européen de la semaine dernière pour la Ligue 1. Un succès que le boss du Téfécé avait « prévu » :

« Sans paraître arrogant, nous l’avions prévu. Nous savions que le match à Anfield allait être un enfer, mais on s’est dit : « Nous pouvons faire quelque chose à domicile ». Ce n’était pas inattendu. Nous ne regardons jamais les résultats, nous regardons les données sous-jacentes. Pour un club comme le nôtre, quitter Anfield avec un xG (expected goals) de 1,4 a montré que, même dans ce match, nous pouvions créer des occasions ».

Stade Brestois : trois cadres vers la prolongation

Fort d’un début de saison plus que satisfaisant (8ème de Ligue 1 avec un match en moins), le Stade Brestois veut prolonger ses cadres. Si l’on en croit Le Télégramme, Grégory Lorenzi serait tout proche d’un accord pour faire rempiler Jérémy Le Douaron, Romain Del Castillo et Pierre Lees-Melou jusqu’en juin 2027.

Le Havre : Bodmer raconte les coulisses du dossier Ayew

Dans les colonnes de L’Equipe, Mathieu Bodmer (directeur sportif du Havre) est revenu sur le joli coup André Ayew en Normandie. Le dirigeant du HAC a raconté les coulisses de sa rencontre avec le Ghanéen :

« Ça doit faire un mois qu'on était en contact. Je l’ai rencontré à Paris le 30 octobre, dans le hall d’un hôtel, avec son conseiller. On a pris un café qui a duré un peu longtemps, ça a duré 6 heures. Au bout de 15-20 minutes c’était déjà bon. Mais on a appris à se découvrir, on a parlé de foot, de la vie en général. On n’a pas vu le temps passer, on n’a même pas mangé, et à un moment il était très tard. Je leur ai dit "Il faut que j’y aille maintenant, je travaille demain"».

MHSC – Clermont : le lanceur de pétard jugé en mai 2024

Le supporter de Montpellier coupable du jet de pétard sur le gardien auvergnat Mory Diaw, qui a occasionné l’arrêt du match MHSC – Clermont (4-2 à la 92ème minute), ainsi que son complice qui lui a fourni le projectile, seront jugé le 2 mai 2024 selon L’Equipe. Le lanceur – qui a reconnu les faits – est poursuivi pour « violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une ITT de moins de huit jours » lors d’une manifestation sportive et « usage de fusée ou artifice dans une enceinte sportive ».

Girondins : le point d’Albert Riera sur le Mercato bordelais

En conférence de presse, Albert Riera a dévoilé la tendance du Mercato hivernal aux Girondins de Bordeaux. Fermant la porte à un départ de Malcom Bokélé (« Ce n’est pas une option pour Malcom de partir lors du prochain mercato »), l’Espagnol s’est montré clair sur ses besoins exprimés à Admar Lopes :

« Un ailier de percussion ? Oui, mais je suis plus concentré sur les choses que j’ai en ce moment. Après, bien sûr qu’on fera la réunion définitive et qu’on va en parler. On parle beaucoup avec Admar, presque tous les jours par rapport à l’équipe. On décidera de ce dont on a besoin », a-t-il glissé dans des propos retranscrits par Girondins4ever : « Je rappelle que je suis content avec le groupe, et dans un groupe, ce que j’aime, c’est d’avoir deux joueurs par poste, deux joueurs différents, qui t’apportent différentes choses. Mais c’est vrai que l’entraineur aime bien avoir différents profils de joueurs. Et un joueur qui dribble, qui va vite sur le côté, on en a toujours besoin, car il y a quelques matches où on a besoin de jouer comme ça ».

RC Strasbourg : c’est déjà fini pour Liénard à Bastia !

Arrivé l’été dernier, libre en provenance du RC Strasbourg, Dimitri Liénard (35 ans) quitte déjà le SC Bastia. Apparu à 13 reprises (2 buts, 4 passes décisives), l’Alsacien ne s’est jamais adapté à la Corse. Un accord a été trouvé autour d’une résiliation du contrat d’un commun accord.

