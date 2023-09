Une mauvaise nouvelle se confirme pour la L1, le RC Lens et l’OM ont la pression !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Comme on pouvait s’en douter, la situation ne s’est pas améliorée pour la Ligue 1 à l’indice UEFA cette semaine. En effet, avec quatre représentants en lice sur les barrages, les Pays-Bas ont continué de creuser leur avance alors que le LOSC n’a pu ramener mieux que le nul de Rijeka (1-1). Seule bonne nouvelle pour la France : la perte de Twente côté néerlandais.

Déjà porté par un PSV Eindhoven facile vainqueur des Glasgow Rangers (5-1) et qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’Eredivisie a calé quatre de ses cinq représentants en phase de groupe. Seul Twente, encore battu par Fenerbahçe (0-1), sort de la course alors que Feyenoord était qualifié directement (et tête de série !) en C1.

L’Eredivisie a bien capitalisé lors des tours préliminaires

En difficulté à l’issue du match aller, l’AZ Alkmaar est allé gagner à Brann Bergen (4-3) en Ligue Europa Conférence alors que l’Ajax Amsterdam s’est qualifié en Ligue Europa malgré sa défaite 1-0 à domicile contre Ludogorets Razgrad. Avec un bilan de deux victoires contre un nul, les Pays-Bas continuent de creuser l’écart avec la France. Comme le rapporte l’UEFA dans la dernière mise à jour de son tableau, il y a désormais 2,77 points d’écart entre les deux pays.

C’est le score qu’il faudra rattraper sur la saison pour espérer conserver la cinquième place à l’indice UEFA synonyme de quatre représentants en Ligue des Champions pour la saison 2024-25. Précision importante : jamais lors des cinq dernières années, la France n’a su creuser un tel écart. Les doubles confrontations entre le RC Lens et le PSV de Peter Bosz et entre l’OM et l’Ajax vont valoir très cher… Les représentants français seraient bien inspirés de faire carton plein sur ces matchs face aux deux principaux clubs d’Eredivisie.

Podcast Men's Up Life