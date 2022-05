Une pépite de L2 affole le LOSC, Nice et Rennes, Montpellier dégraisse, Ekitike dit adieu à Reims

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

AS Monaco : Rybolovlev se projette sur 2022-2023

Dmitry Rybolovlev, a assisté au match nul entre l’AS Monaco et le RC Lens samedi à Bollaert (2-2), qui a privé son équipe d'une qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions. Malgré cet accroc de dernière minute, le président asémiste russe a salué la saison de ses troupes, terminée à la 3e place - avec le meilleur bilan de la phase retour (40 points) et des succès de prestige face à Paris, Lyon, Marseille, Rennes et Nice. « Le scénario cruel de cette ultime rencontre ne doit pas faire oublier les derniers épisodes de cette bataille que nous avons menée en Ligue 1. A l’issue de cette saison traversée de hauts et de bas, je souhaite retenir la combativité du staff et des joueurs, a-t-il affirmé. Dans la difficulté, le groupe n’a jamais lâché, réalisant même une remarquable série de victoires, et est récompensé de ses efforts en accrochant le podium – une septième fois depuis la promotion de l’AS Monaco en Ligue 1 il y a neuf ans. Notre jeune équipe a disputé cette saison plusieurs compétitions : nationales et européennes. J’espère qu’elle saura s’appuyer sur cette expérience pour gagner en maturité et en régularité. C’est avec la volonté de continuer à grandir et de progresser, en construisant sur ce qui a été mis en place, que nous préparerons la prochaine saison. Enfin, j’aimerais remercier nos supporters qui ont répondu présent tout au long de la saison, comme toujours, à domicile et à l’extérieur, pour soutenir l’équipe, et je leur donne rendez-vous la saison prochaine. Daghe Munegu ! »

Clermont : Zedadka quitte le club auvergnat

Le latéral droit Akim Zedadka a annoncé ce dimanche soir, au lendemain de la 38e journée de Ligue 1, qu'il quittait le Clermont Foot qui a obtenu son maintien. « Je suis fier d'avoir pu écrire quelques pages de l'histoire de ce club à vos côtés, écrit-il dans un message posté sur son compte Instagram ce dimanche soir. Je m'en vais le coeur léger, mais avec le sentiment du devoir accompli. Une montée en Ligue 1 et un maintien en prime », a-t-il écrit sur Instagram. Le LOSC tient la corde pour le recruter au mercato estival.

Stade de Reims : Ekitike a fait ses adieux

Révélation de la saison de Ligue 1, Hugo Ekitike va quitter le Stade de Reims au mercato estival. Courtisé par bon nombre de grands clubs du Vieux Continent, le jeune attaquant (19 ans) a fait ses adieux à la formation champenoise hier. « C’est toujours un grand sentiment de marquer à la maison mais le dernier était si spécial pour moi », a-t-il déclaré sur Twitter. Selon Reims VDT, il s’agit bel et bien d’un message de départ déguisé.

AS Nancy-Lorraine : Bondo affole la L1

Pour Warren Bondo, l'aventure avec l'ASNL a pris fin au dernier chapitre de cette saison. Son contrat expire à la fin du mois de juin et le joueur de 18 ans va quitter la Meurthe-et-Moselle. Alors que des écuries prestigieuses de Ligue 1 comme le LOSC, le Stade Rennais, l’OGC Nice ou encore l’AS Monaco étaient intéressés par son profil, le milieu de terrain aurait décidé de rejoindre Hambourg, 3e de Bundesliga 2 et qui dispute actuellement les barrages pour remonter en première division allemande.

Montpellier : 5 départs officialisés !

Montpellier a annoncé le départ de cinq de ses joueurs dans un tweet assez évocateur où on peut lire : merci et bonne continuation. Parmi les joueurs concernés, on retrouve Nicolas Gioacchini et Matheus Thuler, prêtés cette saison et qui ne sont donc pas conservés. A noter également les départs de Junior Sambia, Ambroise Oyongo et Mihailo Ristic, en fin de contrat. Ce dernier pourrait d'ailleurs s'engager avec le Benfica Lisbonne.

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

