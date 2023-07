Une recrue de taille s'annonce à Rennes, deux clubs de L1 sur Maja, K. Thuram vers Munich ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Lorient : Le Fée confirme sa signature au Stade Rennais

Après la défaite ce dimanche de l'équipe de France face à l'Ukraine (3-1) en quart de finale de l'Euro Espoirs 2023 où il a joué l'intégralité du match, le milieu offensif de Lorient, Enzo Le Fée, a confirmé son arrivée au Stade Rennais cet été. "Rennes était un projet qui me plaisait beaucoup, un projet sportif incroyable. Le style et le niveau de jeu me correspondent, ça matche bien forcément. Les clubs ont réussis à se mettre d'accord. Tant que ce n'est pas signé, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer", a-t-il confié au micro de beIN Sports.

AJ Auxerre : Cissé fait son retour à l'AJA ! (officiel)

"Il est de retour ! 19 ans après son départ en tant que joueur pour le mythique Liverpool FC, Djibril Cissé revient à la maison. Le meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004 interviendra chaque semaine auprès de nos attaquants, en étroite collaboration avec Christophe Pélissier et son staff technique", a indiqué le club auxerrois dans un communiqué.

Girondins : deux clubs de Ligue 1 foncent sur Maja

Alors que les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce lundi le départ libre de Josh Maja, deux clubs de Ligue 1 seraient intéressés pour récupérer gratuitement l'attaquant nigérian, d'après nos confrères de L'Équipe. Il s'agirait du Stade de Reims et du Stade Brestois. Des clubs anglais et espagnols seraient aussi sur le coup.

OGC Nice : Rivère annonce un changement du projet

Lors de la présentation ce lundi du nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Francesco Farioli, le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, a annoncé que les ambitions du club n'étaient plus les mêmes. Selon lui, l'objectif de concurrencer le Paris Saint-Germain "n’est plus d’actualité". "L’objectif final, on l’espère, sera en fin d’année de faire partie des clubs qui seront européens. Le projet évoqué à un certain moment de faire un club juste derrière le PSG n’est plus d’actualité, mais le nôtre reste très intéressant. On est un club qui va se mettre à bien travailler et le plus efficacement possible. On a beaucoup sous-performer ces quatre dernières années, l’objectif est de sur-performer."

Toulouse : troisième offre repoussée par le Téfécé pour Chaïbi !

À en croire les informations de Foot Mercato, Toulouse aurait repoussé une troisième offre de l'Eintracht Francfort pour Farès Chaïbi. Les dirigeants toulousains attendraient 20 millions d'euros pour l'ailier gauche algérien, devenu international récemment.

Montpellier : c'est officiel pour Kamara à Pau !

Le départ de Bingourou Kamara à Pau a été officialisé ce lundi. Le gardien sénégalais, qui arrivait en fin de contrat cet été avec le MHSC, s'est engagé pour deux saisons avec le pensionnaire de Ligue 2, soit jusqu'en juin 2025.

OGC Nice : Viti vers l'Italie Thuram vers Munich ?

Puisque le projet de l'OGC Nice a changé, Mattia Viti pourrait être vendu. Selon Fabrizio Romano, Sassuolo pourrait rapatrier le défenseur italien, qui s'est déjà mis d'accord avec le club transalpin. Les négociations avanceraient dans le bon sens. De son côté, Khéphren Thuram ne serait plus aussi sûr de signer à Liverpool. D'après L'Équipe, Thomas Tuchel ferait le forcing pour le faire venir au Bayern Munich cet été.

FC Lorient : Le Bris de retour dès mercredi ?

Régis Le Bris était bien absent pour la reprise des Merlus hier. Selon L’Équipe, l’entraîneur du FC Lorient a toutefois l’habitude de revenir plus tard pour les premières séances collectives post-tests médicaux. « Ces derniers jours, le club a fait une erreur de communication en annonçant la reprise collective à mercredi. Ce sera finalement jeudi », explique le quotidien sportif. Mais Le Bris sera quant à lui bien présent demain dans les locaux du centre d’entraînement afin de préparer l’entraînement du lendemain. Aucune conférence de presse de rentrée n’est toutefois encore prévue.

AS Monaco : Hütter doit finaliser sa venue

C’est sans leur futur coach que les Monégasques ont retrouvé hier La Turbie. D’accord sur les grandes lignes avec l’ASM, Adi Hütter (53 ans) doit encore finaliser sa venue, probablement effective d’ici demain. Selon L’Équipe, l’Autrichien devrait donc bien diriger la première séance d’entraînement avec ballons, demain. En attendant, Ben Yedder et ses partenaires ont entamé hier deux jours de tests physiques et médicaux. Ils ont rencontré Thiago Scuro, le nouveau directeur sportif, qui a pris ses fonctions le 1er juillet. Vingt-neuf joueurs étaient présents, mais pas les internationaux, qui reviendront la semaine prochaine, avant que tout le monde ne s’envole pour un stage d’une semaine à Birmingham.

RC Strasbourg : Vieira et Keller ont fixé les grandes lignes

Nouvel entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira était présenté hier. « C’était important pour moi de trouver un challenge avec des bases assez solides pour pouvoir m’exprimer et il n’y avait pas mieux que Strasbourg pour relever ce défi, a-t-il expliqué en conférence de presse. Je souhaite développer un jeu de possession, qui se projette vite vers l’avant. » Selon L’Équipe, le Racing s’attend à recruter de six à huit joueurs pour renforcer son effectif. Et, pour cela, il dispose d’un budget conséquent, de « plus de 25 M€ », comme l’a soufflé brièvement Marc Keller. Le nouveau coach va rencontrer Alexander Djiku (28 ans), dont le contrat est arrivé à expiration samedi. « On lui a fait une offre mais il en a d’autres », a dévoilé Keller. Vieira s’est aussi déjà entretenu avec Morgan Sanson (28 ans), prêté par Aston Villa en seconde partie de saison, et va en faire de même avec Kevin Gameiro (36 ans), également en fin de bail. « On doit affiner les positions », dixit Keller. En attendant, le Racing attaque sa préparation, qui sera ponctuée de cinq matches amicaux et d’un stage en Autriche, à Bad Häring, du 14 au 23 juillet.

MHSC : Wahi bien sur le départ

Aucune des deux recrues du MHSC (Becir Omeragic et Musa Al-Taamari) n'était présente au rendez-vous matinal fixé par Michel Der Zakarian à son effectif, hier. À l'inverse, en l'absence des internationaux (Barès, Chotard, Kouyaté, Sakho, Sylla et Wahi), dix jeunes ont participé à la première séance de la saison. Les 24 joueurs présents, dont 2 gardiens (Lecomte et Bertaud), ont effectué plusieurs ateliers avec le ballon. « Un travail technique et d'aérobie » pour permettre « à tout le monde de monter crescendo », a précisé Der Zakarian. « Elye Wahi, qui devrait très probablement être transféré, et les autres internationaux reprendront l'entraînement d'ici quinze jours », observe L’Équipe. Le MHSC disputera son premier match amical le 15 juillet à Béziers contre Toulouse, avant un stage à Gérone, en Espagne.

FC Metz : Ayé et Magri dans le viseur ?

À la recherche de plusieurs attaquants, Metz pense à Florian Ayé, mais aussi à Frank Magri (23 ans). Déjà suivi par Troyes, il n'a plus qu'un an de contrat avec Bastia. Formé à Angers, il a marqué 13 buts et donné quatre passes décisives en 24 matches de L2 la saison passée.

