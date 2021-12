Une signature à Strasbourg, le départ de Juninho crée des remous à l’OL, un départ se profile à Nice

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Le départ de Juninho cause des remous à l’OL

Les premières conséquences du départ précipité de Juninho cet hiver ne devraient pas se faire attendre à l'OL. Selon Foot Mercato, les dirigeants lyonnais on passé la vitesse supérieure pour remplacer le Brésilien à la tête de la direction sportive. Luis Campos, Florian Maurice, Loïc Désiré ou plus récemment Gérard Bonneau sont listés pour sa succession à ce poste-clé à Lyon. De son côté, l'émotif Lucas Paqueta pourrait être affecté par le départ de celui qui l’a recruté chez les Gones...

Le RC Strasbourg fait le plein avant l’OM

La semaine sera riche au RC Strasbourg. Alors que la Meinau s’apprête à accueillir l’OM dimanche pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 (17h), le club alsacien annonce la prolongation de son partenariat avec SOFITEX... qui prend même du galon. « Jusqu’alors Sponsor Régional, SOFITEX renforce son partenariat avec le Racing et devient Sponsor Officiel pour les trois prochaines années », glisse un communiqué. « Il s’agit d’un partenaire avec qui le club a grandi et qui est présent à nos côtés depuis de nombreuses années, savoure Marc Keller. Par ailleurs, l’expertise et expérience de SOFITEX sont des atouts pour le Racing qui recherche et mobilise beaucoup de personnes avec des profils différents les soirs de match. »

Turnover à Monaco avant le PSG ?

Déjà qualifiés pour les 8es de finale de Ligue Europa, les Monégasques peuvent affronter le Sturm Graz, ce soir, en pensant un peu à leur voyage à Paris, dimanche. « J’ai dans l’idée de faire si possible des remplacements dès la mi-temps car on a un match important contre le PSG, avertit l’entraîneur Niko Kovac. Mais on est ici pour gagner, pas pour faire du tourisme, même si c’est une belle région. » Radoslaw Majecki, qui sera aussi aligné en Coupe de France, sera titulaire dans les buts. D’autres joueurs moins utilisés doivent être titularisés, comme les défenseurs Matsima et Pavlovic, ainsi que le milieu Matazo et l’attaquant Isidor.

Un indésirable sur le départ de Nice ?

Prêté par l’OGC Nice à Palmeiras depuis le mois de mars dernier, Danilo a été récemment sacré en Libertadores mais ne devrait pas voir son option d'achat levée par le club brésilien. Bien qu'évoquée, une prolongation du prêt jusqu'à la Coup du Monde des clubs en février n'emballe pas le Brésilien, selon ESPN Brésil. En revanche, son retour au Gym pourrait n'être que bref... Selon la presse grecque, l'AEK Athènes aurait en effet coché le nom du milieu défensif en vue du mercato hivernal. L’OGC Nice, lui, chercherait idéalement à vendre le joueur de 25 ans qui n’a pas convaincu depuis son arrivée en juillet 2018 en provenance de Braga.

