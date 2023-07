Wahi vers un club de L1, Blas se signale déjà à Rennes, un joueur de la Juve à Nice ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Montpellier, PSG, OM : Wahi se rapproche du RC Strasbourg

Alors que l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, aurait déjà trouvé un accord avec Chelsea, les Blues devrait bientôt formuler une offre de 32 millions d'euros bonus compris au MHSC pour l'international Espoirs français, si l'on en croit les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Le club londonien voudraient ensuite le prêter à Strasbourg, même si ce n'est pas la volonté du joueur, qui est également courtisé par le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.

RC Strasbourg : le RCSA vise deux autres joueurs, dont un de Tottenham

Après avoir déboursé pas moins de 20 millions d’euros pour s'offrir le défenseur central du Cercle Bruges, Abakar Sylla, et attendant peut-être l'arrivée en prêt d'Elye Wahi, le RC Strasbourg aurait fait une offre supérieure à 10 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de Sturm Graz, Emanuel Emegh, d'après L'Équipe. Le RCSA tenterait également le gros coup Davinson Sánchez. En effet, à en croire le journaliste de Relevo, Matteo Moretto, le club alsacien négocierait avec Tottenham pour le transfert du défenseur central colombien. Mais il n'y aurait pas encore d’accord entre les deux clubs, le salaire du joueur posant notamment problème.

Mais aussi...

Lorient : un autre Mendy chez les Merlus ?

Après avoir enrôlé Benjamin Mendy, qui a été acquitté vendredi dernier des accusations de viol et tentative de viol dont il faisait l'objet, Lorient aurait bouclé l'arrivée du défenseur central d'Amiens, Formose Mendy, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. Le montant du transfert s'élèverait à 8 millions d'euros. Dans ce dossier, les Merlus auraient notamment devancés l'OGC Nice.

LOSC : un départ officialisé

Rocco Ascone a définitivement quitté le LOSC. Le milieu de terrain 19 ans, pur produit du centre de formation lillois, qui était prêté durant les 18 derniers mois au FC Nordsjælland, a paraphé un contrat de cinq saisons avec le club danois.

Stade Rennais : Blas a assuré en amical contre Concarneau

Tenu en échec par l’US Concarneau sur la pelouse de la Piverdière pour son premier match de préparation (1-1), le Stade Rennais devra aussi son niveau de jeu dès ce samedi face à l’US Saint-Malo. En attendant, les enseignements à tirer de cette encontre sont minces. Pour autant, le compte Twitter ActuSRFC a délivré les bons points. « Ludovic Blas, Mohamed Jaouab, Christopher Wooh et Xeka sont les joueurs qui ressortent face à Concarneau. Flavien Tait a paru en dessous de tout en revanche », expliquent nos confrères.

🗣 La réaction de Bruno Genesio après le premier match de pré-saison des Rouge et Noir.#SRFCUSC pic.twitter.com/lByoBUpj9Z — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 19, 2023

Et enfin...

OGC Nice : Pellegrini au Gym ?

Selon Alfredo Pedulla, Luca Pellegrini pourrait débarquer à l'OGC Nice cet été. Le Gym aurait un accord sur le salaire et un "demi-accord" avec la Juventus Turin. Demandé par Francesco Farioli, le latéral gauche priorise néanmoins la Lazio Rome et n signera à Nice que s'il ne peut pas y retourner. Kicker ajoute que le club azuréen se serait aussi renseigné sur le gardien allemand Olivier Baumann (Hoffenheim), tout comme le Séville FC et le Bayern Munich.

Girondins de Bordeaux : Poussin est très courtisé

Sur le départ, Gaëtan Poussin n'a que l'embarras du choix. Selon L'Équipe, le gardien des Girondins dispose de plusieurs offres de clubs de Ligue 2, mais aussi d'une formation portugaise et de deux autres d'Espagne dont le Real Saragosse, qui est la priorité et qui semble la mieux placée pour le récupérer cet été.

Stade de Reims : Donis s'en va enfin !

Flop monumental, Anastasios Donis quitte enfin le Stade de Reims pour rejoindre l'APOEL Nicosie à Chypre. Par ailleurs, L’Union du jour confirme les arrivées de Reda Khadra et Josh Wilson-Esbrand dans l’effectif de Will Still.

🔴⚪️ Info Mercato



➡️ L’Union du confirme les arrivées de Reda Khadra & Josh Wilson-Esbrand au Stade de Reims pic.twitter.com/d6q24uVkwU — Reims VDT (@reimsvdt) July 20, 2023

Podcast Men's Up Life