PSG, OM, RC Strasbourg - Mercato : accord trouvé entre Wahi et un club !

L'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, qui bénéficie d'un bon de sortie cet été, ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Chelsea ou encore l'Atlético Madrid seraient notamment intéressés par l'international Espoirs français, qui sort d'une grosse saison avec 19 buts inscrits en 33 matchs de Ligue 1 disputés l'an dernier.

Wahi se rapproche de Chelsea

Et c'est vers les Blues que se rapprocherait Elye Wahi. Et pour cause, le joueur de 20 ans se serait mis d'accord avec le club londonien, si l'on en croit les informations de L'Équipe. Et l'accord entre Chelsea et Montpellier pourrait être rapidement trouvée puisque le club anglais aurait prévu de formuler une offre de 30 millions d'euros pour racheter les deux derniers années de contrat d'Elye Wahi, soit la somme réclamée par le MHSC. Si Chelsea venait vraiment à recruter Elye Wahi cet été, il pourrait être prêté au RC Strasbourg, récemment racheté par le propriétaire des Blues.

