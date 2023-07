ASSE, Bordeaux : coup de tonnerre, la Ligue 2 se jouerait à 19 clubs la saison prochaine !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Malgré des derniers efforts conséquents en terme de masse salariale, la DNCG ne maintiendra pas le FC Sochaux en Ligue 2. « Le compte n'y est toujours pas malgré la purge de l'effectif qui a permis d'économiser entre 10 et 11 millions d'euros, assure L’Est Républicain. L'actionnaire chinois n'a pu injecter les fonds manquants. Le personnel du club et les joueurs ont été informés de la terrible nouvelle. Seul un repreneur pouvant apporter aux environs de 8 millions d'euros pourrait permettre au club éventuellement de repartir en National. Sinon, ce sera la N3 et le dépôt de bilan. »

Pas de Sochaux-ASSE le 26 août ?

Si le dépôt de bilan du FC Sochaux est un événement majeur dans la vie du football français, il pourrait directement impacter les Girondins de Bordeaux et l’ASSE puisque la Ligue 2 pourrait reprendre à 19 clubs et non 20, comme l'indiquent les statuts. Ainsi, les Verts qui devaient affronter Sochaux le samedi 26 août à Bonal (J4) pourrait bien être exempts de match ce week-end là. Il en serait ainsi de même pour la réception prévue le week-end du 24 février (J26).

