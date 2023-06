ASSE, Girondins : la L1 jubile, un milliard risque de passer sous le nez des deux clubs !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Les Girondins de Bordeaux ne sauront que dans une semaine s’ils sont encore en lice pour remonter en Ligue 1, suite à l'incident regrettable survenu lors du match contre Rodez vendredi en clôture de la Ligue 2. En attendant, Vincent Labrune a fait un topo des prochains appels d’offre, notamment celui qui démarre à partir de 2024. Les clubs de l’élite devraient se partager un joli petit magot.

Un milliard d'euros pour la L1 à partir de 2024 ?

« On s’en tient au plan d’affaires élaboré en compagnie de CVC avec des revenus audiovisuels globaux (domestiques et internationaux) aux alentours du milliard d’euros. On vise aux alentours du milliard d’euros, même si le contexte macroéconomique et financier est délicat, a déclaré le président de la LFP dans L’Équipe. C’est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l’international. En France, c’est un peu plus compliqué, surtout quand l’acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer. Mais on travaille, on voit des gens... »

L’ASSE, assurée de son côté de rester encore une saison en ligue 2, sait ce qu’elle ratera si elle étit revenue à l’échelon supérieur cet été.

