ASSE, Girondins : la Ligue 2 à 19 actée en début de semaine prochaine ?

S'il est encore impossible de dire si la Ligue 2 se jouera à 19 ou 20 clubs à compter du 5 août, on y voit désormais beaucoup plus clair sur la situation suite à la relégation confirmée du FC Sochaux-Montbéliard. En effet, tous les scénarios sont aujourd'hui écrits et ils sont limpides : tout dépendra du nombre de participants à la prochaine saison du National 1 pour définir le nombre d'équipes en L2.

En clair : après avoir souhaité du mal aux Lionceaux pour récupérer la place en Ligue 2, le FC Annecy va désormais prier pour que Sochaux ne dépose pas le bilan et reparte bien en National 1 et non en National 3. Il est en effet impossible que la prochaine saison de 3ème division française reparte à plus de 18 équipes et le FCA, qui a validé son budget L2 et N1 à la DNCG, est aujourd'hui contraint d'attendre la nouvelle décision de la DNCG concernant le club doubiste pour être fixé.

La décision définitive prise le 18 juillet ?

D'après L'Equipe, le FC Sochaux doit repasser en début de semaine prochaine devant la DNCG pour faire valider son budget pour le National 1 (visiblement mardi, vu que la Commission doit également se réunir pour examiner l'appel de l'OL à cette date). Soit Sochaux parvient à trouver les 12-15 M€ qui lui manque suite au désistement de son actionnaire chinois, soit il trouve un repreneur (délicat dans un laps de temps aussi court).

Aujourd'hui, la tendance forte est quand même à une Ligue 2 à 19 équipes avec une formation exempté à chaque journée. Saint-Etienne pourrait donc se retrouver au repos dès le week-end du 26 août (3ème journée), date annoncée de son affrontement avec Sochaux...

