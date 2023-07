ASSE, Girondins : Macron entre en jeu, rebondissement total pour la Ligue 2 à 19 clubs !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

La vérité est là : le FC Sochaux s’approche chaque jour un peu plus du dépôt de bilan. Car malgré d’intenses négociations, Nenking, son propriétaire chinois, n’est toujours pas parvenu à trouver un investisseur capable de mettre sur la table les 12 M€ nécessaires pour racheter le FCSM. Et ainsi lancer le processus qui pourrait peut-être lui permettre de conserver sa place en Ligue 2, via une saisine du CNOSF, alors que le club a été rétrogradé administrativement en National par la DNCG. Malgré ce contexte angoissant, des développements récents ont permis d’alimenter un fragile espoir en interne. D’abord parce qu’au moins deux repreneurs sérieux sont toujours en course.

Macron désormais attentif au dossier

Selon L’Équipe, il s’agit d’une part du financier Romain Peugeot, l’arrière-petit-fils du fondateur de Sochaux, qui a eu avant-hier une réunion jugée constructive avec le président du club, Frankie Yau. Ce dernier va, d’autre part, échanger aujourd’hui avec des intermédiaires représentant un groupe étranger présenté comme solide. Par ailleurs, Nenking a décidé de bloquer le transfert vers Sunderland du jeune attaquant Eliezer Mayenda... alors que ce dernier bénéficiait d’un bon de sortie.

Toujours d’après nos confrères, cette volonté affichée de stopper la fuite des talents a été analysée par certains salariés comme la preuve que le propriétaire du FCSM n’a pas renoncé au maintien en L2... Mercredi soir, à l’occasion d’une rencontre entre le président de la République et les députés de la majorité, Nicolas Pacquot, un élu du Doubs, a échangé à propos de l’avenir du FCSM directement avec Emmanuel Macron. « Le Président a été très attentif à ce qui lui a été dit sur le sujet, il avait un air grave », raconte un témoin. Comme Nenking entend développer des projets en France, en bénéficiant éventuellement d’appuis politiques, ce conglomérat spécialisé dans l’immobilier va sans doute chercher à éviter à tout prix un dépôt de bilan de Sochaux, qui aurait un coût social non négligeable et entraverait ses velléités d’expansion dans l’Hexagone.

L'interview de Carlos Alcaraz avant son entrée en lice pour la Hopman Cup en une de L'Équipe ce vendredi



L'édition du jour > https://t.co/sqIZRlQrdv pic.twitter.com/CoFi62HMaO — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 21, 2023

Podcast Men's Up Life