ASSE, Girondins : une bombe pour la Ligue 2 à 19 clubs s'apprête à éclater à la Ligue !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

L’annonce, que tout le monde redoutait, est tombée hier après-midi : la DNCG a confirmé en appel la rétrogradation du FC Sochaux en National. Selon L’Équipe, c'est même la menace d'un dépôt de bilan et d'un redémarrage en National 3 qui guette l'ex-club d’Ibrahim Sissoko, fraîchement débarqué à l’ASSE. Comme déjà expliqué hier, cela devrait chambouler la saison à venir en Ligue 2, qui pourrait ainsi passer de 20 à 19 clubs. Les Verts devaient d’ailleurs se déplacer à Sochaux le 26 août prochain. La Ligue n'a pour l'instant pas communiqué sur un éventuel repêchage, qui pourrait amener les Verts à retourner... au Parc des sports d'Annecy dans un mois et demi.



Annecy repêché, la Ligue y pense...

« En attendant, les malheurs du FCSM pourraient faire le bonheur d’Annecy, explique le quotidien sportif. Victime collatérale de l’arrêt du match entre Bordeaux et Rodez lors de la dernière journée de L2, le club haut-savoyard, descendu en National, est en situation d’être repêché. » Hypothèse confirmée par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter : « Dans les instances, alors que le corps Sochaux est toujours chaud… ça parle d’un maintien d’Annecy malgré le règlement en avançant l’argument du ‘calendrier qui est déjà fait et qu’on pourrait plus reculer’ ».

Dans les instances, alors que le corps Sochaux est tjrs chaud… ça parle d’un maintien d’Annecy malgré le règlement en avançant l’argument du « calendrier qui est déjà fait & qu’on pourrait plus reculer » — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 11, 2023

Podcast Men's Up Life