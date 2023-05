ASSE - QRM : une banderole assassine contre Caiazzo a fleuri à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’ASSE a assuré son maintien de manière officielle hier en s’imposant avec la manière contre QRM (4-2). « C'était un match très ouvert, avec beaucoup d’occasions, de tirs, de centres, un vrai match de fin de saison, a constaté le coach Olivier Echouafni en conférence de presse. L’ASSE a mis du rythme, de l’intensité, a joué entre les lignes et nous a posé beaucoup de problèmes. On a manqué de discipline. Bravo aux Stéphanois mais on a manqué de rigueur. »

« Alors Nanard ? Pas trop longue cette ICS à Sainté ? »

Si le coach de QRM a validé la victoire de l’ASSE, il ne s’en est revanche pas attardé sur les messages distillés dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard. Une banderole du kop sud s’en est ainsi encore pris à Bernard Caiazzo, qui n’a plus mis les pieds dans le chaudorn depuis environ trois ans. « Alors Nanard ? Pas trop longue cette ICS (interdiction commerciale de stade) à Sainté ? », se sont ainsi demandé les supporters stéphanois.