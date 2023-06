Girondins de Bordeaux : le club risque gros après Rodez, l’avenir du club en danger !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Stupeur à Bordeaux. En lice pour revenir en Ligue 1 hier en début de soirée, les Girondins ont vu leur match contre Rode arrêté suite à l’agression du buteur Lucas Buades par l’un de ses supporters dès la 23e minute ! Les conséquences de cet incident pourraient être gravissimes. Selon L’Équipe, le FCGB risque match perdu sur tapis vert et donc une deuxième saison d’affilée en Ligue 2. Le règlement de la LFP prévoit un éventail assez large de sanctions possibles pour ce genre de cas. À la vue des derniers antécédents en termes de perturbations gérées par la LFP, le club aquitain pourrait en payer le prix cher, que ce soit via des huis clos, des amendes et même des points. Le dernier épisode très grave survenu dans l’Hexagone concerne le barrage retour L1/L2 entre Saint-Étienne et Auxerre (1-1, 4-5 aux t.a.b., le 29 mai), avec pénétrations sur le terrain, violences aggravées et jets de projectiles.