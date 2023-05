Le Havre pas encore en L1, Bordeaux éjecté du podium par Metz, la course au maintien devient folle !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Dans la course à la montée, le gros coup est à mettre au crédit de Metz, vainqueur sur le terrain de Sochaux grâce à Sabaly (1-0) et qui dépasse les Girondins de Bordeaux pour prendre la deuxième place au goal-average. Des Bordelais qui se sont inclinés sur la pelouse d'Annecy (0-1, but de Pajot). A Bastia, Le Havre a évité le pire grâce à Samuel Grandsir (1-1) mais n'est toujours pas en Ligue 1. Les Normands se font peurs à l'approche de la 38ème journée.

Dans la course au maintien, les résultats du jour ne permettent pas d'y voir plus clair. Pour l'heure, c'est le Dijon de Pascal Dupraz, accroché par le PFC (1-1) et Laval, pourtant vainqueur de Nîmes (2-0), qui sont dans la charrette. Mais du 13ème Valenciennes au 16ème Rodez, personne n'est encore sauvé... Malgré son nouveau succès de prestige, Annecy est encore sous la menace. Tout comme Pau, pourtant vainqueur à Rodez (3-2). Seul Amiens, victorieux à QRM, a validé son sauvetage.

Tous les résultats des matchs :

Bastia 1-1 Le Havre

Sochaux 0-1 FC Metz

Annecy 1-0 Bordeaux

Rodez 2-3 Pau FC

Laval 2-0 Nîmes

Guingamp 2-0 Niort

Quevilly-Rouen 1-3 Amiens

Caen 2-2 ASSE

Dijon 1-1 Paris FC

Valenciennes 1-0 Grenoble

Le point sur le classement de Ligue 2