ASSE : Kolodziejczak rapporte gros au RC Lens

Le défenseur polyvalent de l’ASSE Timothée Kolodziejczak (28 ans) a rapporté gros lors des enchères solidaires de la Fédération Lens United et du RC Lens.

Timothée Kolodziejczak (28 ans) vit une drôle de saison. Jeté en pâture par Claude Puel en début d’année, le défenseur polyvalent de l’ASSE a su se remettre d’aplomb en suant à grosses gouttes à l’entraînement depuis cette sortie au vitriol.

Si tout n’est pas encore parfait, l’ancien joueur de l’OL a retrouvé un statut plus en adéquation avec ce qu’il avait montré la saison dernière. Sans trop le vouloir, Kolodziejczak vient encore de redorer son image aux yeux du public.

Un maillot de Kolo a rapporté gros aux enchères du RC Lens

Comme le rapporte Lensois.com, un maillot qu’il portait au FC Séville a été vendu pour 450 euros lors des enchères solidaires de la Fédération Lens United et du RC Lens. Il s’agit d’un des plus gros gains de celles-ci, dont le total augmente donc à 17 418 euros en faveur de l’Institut Pasteur ainsi que des centres hospitaliers de Lens et Béthune. On ne peut dire que bravo.