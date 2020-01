EA Guingamp – RC Lens (1-1) : les Sang et Or sont passés proches d’un joli coup !

false

Après presque un mois sans jouer, il n’est pas facile de réenclencher la machine. Les Sang et Or y sont pourtant passé proche d’y parvenir sur la pelouse de Guingamp (1-1). Devant au tableau d’affichage dès le début du second acte, le Racing a toutefois été repris dans le money-time (but de M’Changama) et s’affiche toujours à la seconde place de L2 derrière le FC Lorient.

Gaëtan Robail débute 2020 sur la lignée de 2019

En l’absence de Simon Banza, suspendu après son carton rouge contre Niort (1-0), Philippe Montanier a conforté son trio d’attaque Mauricio – Sotoca – Robail, dans le même système de jeu qu’avant la trêve face au Chamois. On peut dire que cela réussit au dernier nommé qui, comme face à Niort, a trouvé le chemin des filets pour son 7e but en 20 journées. Au passage, Robail a confirmé que les Sang et Or n’étaient jamais plus efficaces qu’en seconde période (23 de leurs 31 buts l’ont été sur le second acte).

La bonne série se poursuit

Si l’entraîneur des Sang et Or répète à l’envi que le mois de janvier ne sera pas décisif dans l’objectif remontée du Racing, on ne peut que souligner la belle série lensoise. Depuis la défaite à Valenciennes dans le derby électrique de fin novembre, Lens a enchaîné quatre matches sans défaite de Ligue 2, passant par deux déplacements périlleux à Ajaccio et Guingamp. Cela faisait d’ailleurs 20 ans qu’un Lensois n’avait plus marqué au Roudourou…