EA Guingamp – RC Lens (1-1) : Philippe Montanier affiche un petit regret

Philippe Montanier : « La première période a été moyenne de notre part. On a eu du mal Nous avons fait une bonne deuxième période mi-temps. On mène 1-0. Nous devons tuer le match sur nos balles de break et nous ne sommes jamais à l’abri dans les dernières minutes d’un coup-franc, d’une glissade, d’un but hors-jeu, d’une erreur d’arbitrage… Malgré tout, je suis satisfait de la deuxième période, il n’a pas fallu grand-chose pour qu’on prenne l’avantage.

Sur l’ensemble, la première période n’était pas suffisante. On s’est bien rattrapé en deuxième période mais on doit être plus consistants. On sait qu’en fin de match, tant que vous n’avez pas fait le break, vous êtes toujours à la merci… Guingamp jette toutes ses forces dans la bataille. Ils sont tous dans la surface. On a déjà vécu des situations où il faut être bien dans les détails. Cela ne se joue pas à grand chose. Ce but aurait très bien pu ne pas être validé ».