EA Guingamp – RC Lens (1-1) : Philippe Montanier refuse de charger l’arbitre

Si le but de l’égalisation de l’EA Guingamp n’aurait jamais dû être validé, le coach du RC Lens Philippe Montanier ne veut pas s’apitoyer sur son sort.

Cela doit sans doute faire partie des bonnes résolutions de Philippe Montanier pour 2020. Le coach du RC Lens a visiblement décidé de rester discret sur les erreurs d’arbitrage susceptibles de frapper son équipe.

Samedi, à Guingamp, les Sang et Or ont d’ailleurs été repris (1-1) sur l’une d’elle. Profitant d’un duel Niakaté – Diallo dans le temps additionnel, Youssouf M’Changama a arraché l’égalisation pour les Bretons. Un but qui n’aurait pas dû être validé, le milieu guingampais étant hors-jeu.

La VAR manque cruellement à la L2

Problème : la VAR n’existe aujourd’hui qu’en Ligue 1 et les formations de Ligue 2 doivent forcément s’en remettre au jugement de l’arbitre qui, cette fois-ci, a failli, coûtant au Racing son fauteuil de leader.

« Je croise les doigts pour qu’il n’y ait pas hors jeu… Si ? Il y a hors jeu ? Bon, ça fait une de plus… », a simplement commenté Philippe Montanier, qui n’a pas souhaité charger davantage l’arbitre central Jérôme Miguelgorry. Espérons que cette erreur ne coûtera pas trop cher à Lens dans la course à la montée…