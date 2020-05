FC Nantes – Mercato : les Canaris déjà grillés par le RC Lens ?

true

Les dernières rumeurs du mercato du RC Lens laissent à penser que les Sang et Or devraient être mieux lotis sur le FC Nantes cet été.



Le RC Lens n’a pas perdu de temps. À peine intronisé en L1 la saison prochaine, les Sang et Or ont déjà savouré leur montée en partageant à distance quelques verres remplis de bulles. Le but du club artésien, privé de l’élite depuis cinq ans, ne sera pas d’y faire de la figuration.

Pour ce faire, le RC Lens a ainsi nommé Franck Haise pour les deux prochaines années avec un staff élargi à ses côtés. Le successeur de Philippe Montanier aura comme objectif le maintien en fin de saison prochaine et travaille déjà sur un effectif plus étoffé en quantité. Ces derniers jours, Florent Ghisolfi a en effet creusé plusieurs pistes sérieuses.

« Lens est en train de claquer un mercato hyper malin »

Notamment celle menant à Sébastien Corchia, sous contrat au FC Séville et qui ne serait pas contre un retour en France cet été. Si l’ancien défenseur du LOSC (30 ans) n’est pas encore en Artois, ce genre d’exemple fait dire à Emmanuel Merceron que le RC Lens a déjà de meilleures ambitions que le FC Nantes sur ce mercato. « Lens est en train de claquer un mercato hyper malin. Digne de Strasbourg lors de sa remontée. Triste pour le FC Nantes 7 ans après sa remontée », a-t-il soufflé sur son compte Twitter à l’évocation de la rumeur Corchia. Reste à passer à l’action.