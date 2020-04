FC Nantes : Mogi Bayat fait des émules au RC Lens

true

Bien implanté au FC Nantes de par sa connivence avec Waldemar Kita, Mogi Bayat est un cador du football belge et a même ses entrées au RC Lens via Guillaume Gillet.

Tout est bon pour lutter contre la crise sanitaire qui enveloppe le monde entier. L’Europe, en France et dans ses pays voisins, voit toutes les initiatives individuelles ou collectives d’un bon œil dès qu’il s’agit de donner ou d’aider les personnes mises au supplice par le coronavirus. La Belgique n’échappe pas à la règle. Mogi Bayat, agent et dirigeant, met ainsi la main à la pâte pour venir en aide à ses congénères via l’association « Souliers du cœur. »

Ce collectif, créé par l’allié de Waldemar Kita au FC Nantes, a pour but de « fédérer autour de lui des acteurs importants du football belge, afin de venir en aide, de la façon la plus rapide et la plus concrète possible à toutes ces personnes qui se mettent elles-même en danger, chaque jour, pour aider les autres. »

Gillet n’est pas le seul à donner pour Bayat

Comme le stipule le site Lensois.com, une cinquantaine de footballeurs locaux ont ainsi rejoint ce collectif dont notamment Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Michel Preud’homme ou encore Guillaume Gillet. Ancien du FC Nantes, le milieu de terrain du RC Lens est confiné au plat pays et s’est joint à ce collectif. Ce dernier a déjà « pu financer et assurer la livraison de nourriture et de matériel de protection (masques, gels et gants) auprès de différentes associations. »