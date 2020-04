LOSC, RC Strasbourg – Mercato : le RC Lens brise une piste des deux clubs

true

Le RC Lens a officialisé la signature du premier contrat professionnel du latéral gauche Ismaël Boura. Il s’est engagé pour trois ans, au grand dam de la concurrence.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au RC Lens. Alors que Joseph Oughourlian ne devrait pas tarder à renflouer les caisses du club artésien, ce dernier a officialisé hier la signature du premier contrat professionnel du jeune latéral gauche Ismaël Boura. Le jeune arrière gauche de la réserve, dont il a porté le brassard, était sollicité depuis le début de l’année civile avec des prétendants tels que le LOSC, le RC Strasbourg mais aussi Manchester United à ses trousses !

« Je pense à tous les efforts fournis pour en arriver là, à ma famille, à mes proches, à mes coéquipiers et aux différents éducateurs. Je les remercie de m’avoir aidé. Mes agents également. C’est un rêve qui se réalise. Depuis tout petit, je pense à jouer en professionnel. Le plus dur reste à venir, à moi de me tenir prêt et de faire ce qu’il faut pour rester le plus longtemps possible au haut niveau », commente Boura dans un communiqué du RC Lens.

Pouille ne cache pas sa satisfaction

« Son travail, son talent et sa volonté sont récompensés, assure le directeur général Arnaud Pouille. Nous avons choisi de lui faire confiance et nous espérons qu’il montrera que nous avons eu raison de le faire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait que cet engagement ait été possible. Cela a pris du temps et le contexte actuel ne nous a pas rendu la tâche facile. Il a fallu faire un peu différemment. Nous profitons de cette bonne nouvelle pour le féliciter mais également pour tirer notre chapeau à tous ceux et celles qui ont accompagné son parcours sportif et pédagogique. »