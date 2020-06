RC Lens – Mercato : Pierre Ménès presse les Sang et Or de recruter

true

De retour en Ligue 1, le RC Lens doit se renforcer pour Pierre Mènes. Le chroniqueur juge l’effectif actuel « totalement insuffisant pour la Ligue 1 ».

Dauphin de Lorient lors de l’arrêt de la saison, le RC Lens revient en Ligue 1 la saison prochaine. Dans sa quête de maintien les Sang et Or devront recruter selon Pierre Ménès. Dans son émission #PierrotFaceCam, le chroniqueur de Canal + a expliqué avoir été déçu des prestations du RC Lens. « À chaque fois que j’ai vu jouer le RC Lens l’année dernière en Ligue 2, c’était tout pourri. Mais enfin bon, s’ils ont fini, dans les places pour monter c’est qu’ils ont dû faire aussi des bons matches. »

Avant de préciser sa pensée quant à son inquiétude devant la qualité de l’effectif. « Pour ce que j’ai pu voir, l’effectif est totalement insuffisant pour être en Ligue 1. Il va falloir recruter bien et intelligent. Sachant que ce club, comme d’autres, est affecté économiquement. Le RC Lens ne peut pas faire n’importe quoi. »

L’organigramme lensois travaille déjà en coulisses pour renforcer son groupe de joueurs. Les arrivées de Jonathan Clauss et Loic Baldé sont attendues. Les pistes sont nombreuses à toutes les lignes du terrain : en défense Kiki Kouyaté et Issiaga Sylla, au milieu Ismaël Diomandé, en attaque Gaël Kakuta et Enzo Crivelli.

« La remontée de Lens est une bonne nouvelle »

En revanche, Pierre Ménès est excité de revoir les hommes de Franck Haise en Ligue 1. « La remontée de Lens est une très bonne nouvelle parce que c’est le RC Lens, parce que c’est le stade Bollaert, parce que c’est un public incroyable avec une grande ferveur. »