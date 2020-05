OL – Mercato : Tébily va snober le RC Lens

true

Le jeune joueur de l’OL Hermann Tébily est sur le point de rejoindre Sochaux, en L2, alors que le RC Lens le convoitait également.

Déjà empruntée par Aldo Kalulu et Elisha Owusu, la passerelle entre l’OL et Sochaux (L2) fonctionne bien et un nouveau Gone devrait rejoindre le Doubs en prêt ces prochains jours en la personne du milieu de terrain Hermann Tébily (18 ans), qui était également dans le viseur du RC Lens.

Sochaux proche d’un accord pour Hermann Tebily ( OL) . Le joueur fait l’unanimité. Piste Yann Kitala, plus en retrait à cette heure, d’autres clubs plus avancés. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) May 24, 2020

Selon Manu Lonjon, l’affaire est quasi réglée.. « Sochaux proche d’un accord pour Hermann Tebily ( OL) . Le joueur fait l’unanimité. Piste Yann Kitala, plus en retrait à cette heure, d’autres clubs plus avancés », a en effet glissé le spécialiste des transferts.