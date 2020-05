OL, RC Lens : Martel raconte Aulas et tout s’explique….

false

L’ancien président du RC Lens, Gervais Martel, est revenu sur l’arrêt de la L1 et de la L2 en France. Et sur l’attitude de Jean-Michel Auals (OL).

Il y a quelques jours, le quotidien régional, La Voix du Nord, est allé demander à l’ancien président du RC Lens, Gervais Martel, ce qu’il pensait de l’attitude de certains dirigeants au sujet de l’arrête des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Patron des Sang et Or pendant près de trente ans, Martel aurait pu être confronté à la crise du COVID-19, ainsi qu’à ses conséquences sur les plan économique.

Rien, toutefois, ne parait plus important à ses yeux que la santé des gens. Ce qu’il a rappelé, assénant au passage un léger coup de griffe à Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, qui, lui, tente par tous les moyens de faire reprendre la compétition au cours de l’été.

« Ça fait 30 ans que je le connais, il a toujours défendu son club, ça ne va pas changer à son âge. »

« C’est un débat indigne, insupportable. Des gens meurent tous les jours. Des soignants prennent des risques tous les jours. C’est autre chose que de savoir si tu joues à 22 ou si tu as fini troisième ou sixième. Voir ça, ça ne rehausse pas l’idée que je me fais du football(…)Jamais les demandes d’Aulas ne pourront aboutir. Après, Aulas, il a toujours été comme ça. Ça fait 30 ans que je le connais, il a toujours défendu son club, ça ne va pas changer à son âge. Il ne m’a pas surpris, il est dans son trip. Tout le monde subit les règles. Faisons-le dignement. »