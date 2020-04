RC Lens : 20 M€ de capital en plus et de nouveaux investisseurs en vue ? 

true

Actionnaire principal du RC Lens, Joseph Oughourlian annoncera prochainement une augmentation de capital afin de remettre tous les comptes dans le vert.

Le coronavirus fait craindre le pire à plusieurs clubs français. Le RC Lens n’échappe pas à la règle même s’il pourrait bénéficier en parallèle d’un coup de pouce bienvenu en accédant à la L1 sans avoir à terminer la saison en cours.

Une autre excellente nouvelle devrait très bientôt se greffer à ce scénario inattendu : Joseph Oughourlian va renflouer les caisses du RC Lens. Dimanche, La Voix du Nord a fait savoir que l’actionnaire principal du club club artésien allait réinjecter pas moins de 20 millions d’euros dans le capital sur les deux années à venir !

Un accès plus facile aux aides de l’État pendant la crise

« Cette somme permettra au club de combler ses dettes et de repartir, pour la prochaine saison, avec une situation financière saine et à l’équilibre, explique le quotidien régional. L’information a déjà été annoncée aux représentants du personnel du Racing, qui ont accueilli la nouvelle avec un immense soulagement. Le RC Lens reste dans une santé fragile mais l’engagement de son actionnaire principal va ouvrir d’autres perspectives et permettre d’accéder plus facilement aux aides de l’État promises pendant la crise. À plus long terme, remettre le club dans une situation d’équilibre peut permettre à Oughourlian d’attirer plus facilement de nouveaux investisseurs. »