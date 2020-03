RC Lens : 5 Sang et Or dans le Top 20 des salaires de L2 !

true

Avec cinq joueurs dans le Top 5, le RC Lens est le club le plus représenté parmi les gros salaires de Ligue 2.

Dans son édition de cette semaine, « France Football » s’est intéressé aux salaires des stars. L’hebdomadaire a également accordé une double page à la Ligue 2 en dévoilant le Top 20 des joueurs touchant le plus dans l’antichambre de l’élite. Encore une fois, le RC Lens se retrouve très bien représenté.

Si la tête du classement est occupée par le burkinabé du Havre Tino Kadewere, qui a vu ses revenus exploser avec sa signature à l’OL en janvier (720 000€ sur l’année), Lens compte cinq éléments dans le classement.

Guillaume Gillet, joueur le mieux payé du Racing

Joueur de l’effectif nordiste le mieux payé, Guillaume Gillet arrive en seconde position (480 000€ brut par an). Le Belge est suivi d’assez loin par quatre autres joueurs classés entre la 10e et 14e position. La prime va d’ailleurs à l’expérience avec Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca, qui émargent tous deux à 360 000€ par an. Passés par la Ligue 1 et l’étranger, Steven Fortes et Massadio Haïdara complètent le classement (300 000€ par an).