RC Lens : appréhension, curiosité du vestiaire… Varane revient sur son transfert au Real Madrid

true

Dans un entretien à Onze Mondial, Raphaël Varane a évoqué son départ du RC Lens pour le Real Madrid. Un moment charnière dans sa carrière.

Il y a presque neuf ans maintenant, Raphaël Varane, alors âgé de 17 ans, quittait le RC Lens pour rejoindre le Real Madrid à l’initiative de Zinédine Zidane. Devenu un taulier de la Maison blanche et de l’équipe de France, le défenseur nordiste ne regrette absolument pas son choix. Dans les colonnes de la dernière édition de « Onze Mondial », l’intéressé a cependant reconnu qu’il avait beaucoup douté au moment de quitter la Gaillette et son petit cocon.

« J’en parlais avec Gervais Martel et pour lui, il n’y avait pas photo (sourire). Il fallait accepter, c’était une opportunité exceptionnelle. J’en parlais aussi avec mon agent de l’époque, ensuite avec la famille. C’est un choix. Après, aller le plus haut possible, on se dit que si ça ne marche pas, il y a toujours possibilité de redescendre si jamais. C’était aussi un argument. Ça s’est fait comme ça », a glissé Raphaël Varane, lequel a néanmoins dû cravacher pour se faire une place dans le concurrentiel effectif merengue :

« Dans le club, personne ne me connaît. Personne d’autre qu’eux (Zidane et Mourinho, NDLR). À Madrid, parmi les médias, personne ne me connaît, chez les joueurs, personne ne me connaît. Donc non, ce n’est pas en terrain conquis. C’est plus : « Eux, ils ont misé sur le petit jeune, on va voir s’ils se trompent ou pas ». J’étais plus attendu en ce sens-là ».