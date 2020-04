RC Lens : Arnaud Pouille n’imagine pas la saison se terminer

true

En interview dans L’Equipe, Arnaud Pouille, le DG du RC Lens, s’est notamment exprimé sur l’éventuelle reprise du championnat de L2.

Dans L’Equipe, le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille s’est exprimé sur l’augmentation du capital du club artésien, à l’initiative de son propriétaire. « Joseph Oughourlian voulait envoyer un signe fort », a-t-il expliqué. Mais Pouille s’est aussi confié sur la crise et la fin de saison, qui lui semble pour l’heure improbable…

« Les joueurs de Lens souhaitent reprendre dans de bonnes et saines conditions, a-t-il soutenu. Tout le monde sait que si tel est le cas, il faut reprendre. À l’heure actuelle, ces conditions ne sont pas réunies. Donc il est normal que le principe de précaution prévale. On peut comprendre que les acteurs principaux se méfient d’une telle reprise et ne la considèrent pas comme prioritaire. Seule la santé l’est. Nous sommes en effet incités à penser qu’il est probable que les conditions ne soient pas réunies pour nous permettre d’aller au bout du championnat. »