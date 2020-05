RC Lens, ASSE, RC Strasbourg – Mercato : avancée significative dans le dossier Kakuta !

false

D’après Manu Lonjon, le RC Lens aurait bien avancé ses pions sur le dossier Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans). Les Sang et Or sont largement en pôle.

Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) au RC Lens, le dossier se précise. Egalement cité du côté de l’AS Saint-Etienne ou encore du RC Strasbourg, le milieu offensif picard a fait son choix et serait désireux de retourner vers son club formateur. Club dont il est parti prématurément en 2007 pour rejoindre Chelsea.

Il semblerait que les négociations entre le SC Amiens, qui attend 4 M€ pour ouvrir la porte à Kakuta, et le Racing ne se passent pas si mal que ça. Au contraire même. D’après Manu Lonjon, journaliste indépendant toujours bien renseigné sur les transferts, les Sang et Or avanceraient « fort » sur le dossier. De quoi espérer une issue rapide ?

Alors que tous les clubs de Ligue 1 se serrent aujourd’hui la ceinture pour faire face à la crise économique imposée par le coronavirus, le RC Lens n’a pas franchement les mêmes craintes pour l’avenir, conforté dans ses ambitions par son actionnaire Joseph Oughourlian, qui a remis 20 M€ au pot pour bien préparer le retour du club dans l’élite…