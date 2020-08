RC Lens : budget, humilité, maintien… Arnaud Pouille fixe le cap pour le retour en L1

true

Dans un club du RC Lens souvent prompt à s’enflammer, Arnaud Pouille a mis les « ola » aux ambitions pour le retour en L1.

Auteur d’une préparation laborieuse, le RC Lens n’aborde pas son retour en Ligue 1 en roulant des mécaniques. Bien au contraire. En effet, comme l’a rappelé son directeur général Arnaud Pouille à « l’AFP », c’est avec des ambitions très modestes que le Racing retrouvera l’élite cinq ans après son dernier passage.

« On est le dernier qualifié d’une compétition qu’on n’a pas connue à Bollaert depuis longtemps et on est un des plus petits budgets. On entre dans la compétition en ayant conscience de tout ça. On sait que ça sera difficile et il y a tout un club à remettre au goût de la L1. On aborde cette saison avec sérieux mais surtout beaucoup d’humilité. Il y a une attente légitime des supporters mais l’objectif c’est évidemment le maintien », a-t-il rappelé.

Il y a cinq ans, le RC Lens n’avait fait qu’un bref passage dans l’élite d’une saison, pas franchement aidé par l’obligation de disputer tous ses matches à l’extérieur au stade de la Licorne d’Amiens du fait de la réfection de Bollaert. Avec la crise sanitaire du Covid-19, les Sang et Or ne pourront pas bénéficier de leur meilleure arme à plein régime en 2020-21. Un vrai souci…