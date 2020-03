RC Lens : Cahuzac ne met pas la pression avant le Paris FC

true

Le Racing Club de Lens vient de vivre une semaine très agitée avec le renvoi de Philippe Montanier, remplacé par l’entraîneur de la réserver Franck Haise. Désormais 4es au classement de Ligue 2, les « Sang et Or » comptent un match en moins, qu’ils joueront sur la pelouse du Paris FC lundi soir.

Vu les résultats du week-end, un succès et ils repasseraient à la 2e place, revenant à quatre longueurs du leader lorientais. Un miracle vu leurs contre-performances en série depuis le début de l’année 2019. Mais à la veille du voyage dans la capitale, le milieu de terrain Yannick Cahuzac a tenu à relativiser ce match au micro de Lensois.com.

« Ce sera un match important mais comme le seront les autres. Si on perd lundi et qu’on gagne tous les autres, je signe. Le plus important est d’atteindre notre objectif. Il ne faut pas se focaliser sur un nombre de points et tout jouer pour gagner avant de faire le bilan à fin. Ce sera important mais Orléans et la suite aussi. »