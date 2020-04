RC Lens : Cahuzac profite de la pause pour peaufiner un talent caché

true

Yannick Cahuzac, le milieu de terrain du RC Lens, essaie de mettre à profit cette période de pause de la meilleure manière possible.

Voilà plusieurs semaines que le RC Lens, comme tous les clubs français, est à l’arrêt. Les joueurs lensois tentent donc de tuer le temps tout en se maintenant en forme dans l’hypothèse où le championnat pourrait repartir.

Sur le compte Twitter du RC Lens, relayé par Lensois.com, Yannick Cahuzac a expliqué comment il organisait ses journées depuis le début du confinement. « Tout va bien, on prend notre mal en patience. La famille va bien et je me porte bien aussi. Le matin c’est petit déjeuner en famille, puis on va faire un peu de sport pour garder la forme. Après il y a les devoirs qui prennent pas mal de temps puis on essaye de trouver des activités pour occuper les enfants, on a la chance d’avoir du beau temps, on essaye de faire un maximum d’activité dehors et on profite un maximum des nôtres. »

Par ailleurs, le milieu lensois a confié profiter de cette période pour s’entraîner à une discipline qu’il apprécie beaucoup, les échecs. Un amour qui se partage d’ailleurs en famille. « J’aime beaucoup jouer aux échecs, j’ai appris à mon fils à y jouer et on fait quelques parties, on partage de bons moments. J’ai des nouvelles des autres joueurs, avec Jean-Louis (Leca) nous sommes assez proches et nous avons des contacts réguliers, avec les autres de l’équipe aussi, on a un groupe WhatsApp très actif, on prend des nouvelles de chacun, on échange quelques mots et conneries ! »