RC Lens : ce que Joseph Oughourlian a dit aux supporters

Comme l’évoque le site Lensois.com Joseph Ouhgourlian a assisté lundi à la victoire du RC Lens sur la pelouse du Paris FC (2-0). Et L’homme d’affaires a parlé aux supporters lensois présents à Charléty après la rencontre, plus précisément aux membres de l’association Lens Capitale.

« Il leur a dit qu’il restait 11 matches et qu’il comptait sur leur soutien même si je n’ai plus les mots exacts. Joseph n’a pas fait que d’aller en tribune, il a également rendu visite aux personnes de Lens Capitale, le groupe de supporters lensois installé à Paris. Il les a rejoints dans leur bar après le match », explique Arnaud Pouille, le DG du RCL.

Lequel s’est voulu optimiste : « Nous sommes à 50 points après 27 journées. La saison dernière, nous en avions 45. C’est un championnat qui n’est pas du tout dans la même configuration que la saison dernière. Il y a un groupe resserré derrière le leader, Lorient. Pour le RCL, ce fut une performance très positive jusqu’à la trêve. Après, on était sur une dynamique assez faible en termes de points. D’ailleurs, personne ne prenait beaucoup de points à cette époque-là parmi les équipes de tête. Depuis, certaines équipes ont réenclenché. Nous avons 5 points de plus que l’année dernière, il reste 11 matches, on va voir ce que cela donne. »