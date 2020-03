RC Lens : plusieurs chantiers s’ouvrent déjà devant Franck Haise

true

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOr https://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I

L’électrochoc a bien eu lieu. Il est peut-être encore un poil trop tôt pour le dire, mais l’arrivée de Franck Haise a redynamisé le RC Lens, vainqueur cohérent lundi du Paris FC à Charléty (2-0). Un doublé de Florian Sotoca a permis aux Sang et Or de se rassurer et se rapprocher du même coup à quatre longueurs du FC Lorient.

Non pas que ce groupe lensois ne faisait pas les efforts ms ce soir & même si c’était faible en face, ce 11 Sang & Or s’est battu ENSEMBLE !

Franck Haise a redonné l’envie d’avoir envie, à ce collectif. #

Ça reste fébrile mais peut devenir prometteur… #PFCRCL #RCLens pic.twitter.com/eaTMQoHzVZ — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 2, 2020

Le remplaçant de Philippe Montanier sur le banc du RC Lens devra confirmer lundi prochain à Bollaer contre l’US Orléans en clôture de la 28e journée de Ligue 2 (20h45). Pour ce faire, Haise espère pouvoir améliorer quelques chantiers au sein de son groupe.

« Pas mal de points sur lesquels on peut progresser »

« Une première victoire est toujours mieux pour commencer quand en plus il y a des points positifs dans le jeu et l’état d’esprit, ça la renforce. Cette victoire est méritée. Pas grand-chose ne m’a déplu mais on a encore des points de progrès nets que je réserverai aux joueurs, a commenté le coach du RC Lens dont les propos sont relayés par Lensois.com. L’avantage, c’est qu’on fait plein de bonnes choses, on gagne chez le Paris FC qui restait sur 3 victoires, mais on a aussi pas mal de points sur lesquels on peut progresser sur des détails comme sur des choses importantes sur lesquelles il faudra travailler. »