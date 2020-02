RC Lens : Charles Boli a prolongé en pensant à la L1 et aux supporters

true

Formé au RC Lens, Charles Boli (21 ans) a prolongé son contrat cette saison dans le but avoué d’évoluer en Ligue 1 au cours du prochain exercice.

Le RC Lens aura besoin de toutes ses forces vives pour retrouver la Ligue 1. Les Sang et Or devront par exemple éviter les mêmes faux-pas que celui encaissé à Châteauroux lundi en clôture de la 25e journée de L2 (2-3), où ils ont traversé un trou d’air stupéfiant.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Charles Boli pourrait faire partie des joueurs qui pourraient apporter du sang frais au RC Lens dans cette optique. L’attaquant, qui a récemment prolongé son contrat avec son club formateur, est très motivé à l’idée d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.

« Les supporters ressentent ce poids »

« Tout s’est enchainé un peu vite. J’ai su saisir ma chance en début de saison et j’ai été capable de montrer de belles choses sur le terrain. J’ai eu envie de prolonger avec mon club formateur et mon club de cœur car il y a une perspective d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, déclare le joueur de 21 ans dont les propos sont relayés par le site Lensois.com. Nous sommes un groupe très soudé, très large, animé par l’objectif de remettre Lens en Ligue 1. Les supporters ressentent ce poids. Nous avons envie de remettre de la joie dans cette ville et dans ce club. »