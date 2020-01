RC Lens : Charles Boli joue la prolongation (officiel)

true

C’est jour de prolongation ce lundi. En même temps que le PSG annonçait la prolongation de Marquinhos, le RC Lens annonce celle de Charles Boli. L’attaquant a prolongé son bail au RCL jusqu’en juin 2024. Et il s’en réjouit sur le site du club.

« Je suis très heureux de prolonger l’aventure dans mon club formateur et de cœur, explique Boli. J’étais surpris par cette décision mais j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Le club me fait confiance et j’espère lui rendre sur le terrain. Je suis Lensois et je suis très heureux d’être ici. C’est aussi un signe fort pour tous les jeunes du centre de formation. Je suis content de pouvoir représenter ça. C’est une étape de plus pour moi dans ce club. J’espère marquer son histoire et écrire une grande page. »

« On va travailler pour monter »

Et à l’attaquant d’ajouter : « J’ai bien débuté la saison avant d’avoir une petite baisse de régime et de me blesser. Je suis revenu en forme, plus déterminé que jamais. Je souhaite faire une grande seconde partie de saison et tout casser ! Mes objectifs ont évolué avec cette prolongation. J’espère engranger encore plus de temps de jeu. Collectivement et individuellement, on espère tous obtenir le graal en mai prochain qui est la Ligue 1 ! On va travailler dur pour monter ! »