RC Lens : comment Franck Haise a gagné la confiance de Gaël Kakuta

Recrue vedette du RC Lens, Gaël Kakuta apprécie que les séances d’entraînement de Franck Haise soient pleines d’intensité, ce qu’il a connu en Angleterre.

Ce samedi, L’Equipe consacre un article à Gaël Kakuta, qui devrait faire ses premiers pas sous le maillot du RC Lens lors des deux matches amicaux contre Genk (le premier à 13h, le second à 16h). Le milieu offensif a lâché quelques confidences au quotidien, notamment sur son importance dans le groupe et sa relation avec son nouvel entraîneur, Franck Haise.

« J’ai une charge un peu plus lourde sur les épaules, je l’accepte. C’est plutôt motivant, comme un challenge à relever. Mais on est vingt-trois à pouvoir aider Lens à se maintenir. Je suis tombé dans un groupe top, avec un coach qui sait ce qu’il veut et avec lequel ça a très bien matché. Il y a un détail important que j’apprécie : une forte intensité lors des séances d’entraînement. C’est la clé pour la réussite de la saison, ce qui fait toute la différence au haut niveau. »

Et Kakuta sait de quoi il parle puisqu’il a évolué dans les deux meilleurs championnats de la planète, la Premier League (à Chelsea, Fulham et Bolton) et la Liga (Rayo Vallecano et le FC Séville).