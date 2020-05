RC Lens : comment les Sang et Or ont fêté leur montée en L1

true

Jean-Louis Leca explique que les joueurs du RC Lens ont gardé une certaine mesure à l’annonce de leur montée en L1.

Depuis jeudi dernier, c’est officiel : 2e de L2 derrière le FC Lorient, le RC Lens retrouvera la L1 la saison prochaine. Dans l’After Foot sur RMC, Jean-Louis Leca a raconté comment il a vécu les annonces de la LFP.

« Forcément, quand tu es sportif de haut niveau, tu préfères festoyer avec tes amis quand l’arbitre donne le coup de sifflet final plutôt que de l’apprendre par un message d’un dirigeant, a expliqué le portier. On est content et heureux parce qu’on se dit qu’on était parmi les deux meilleurs du championnat sur 28 journées. Mais on garde de la mesure parce que le pays vit dans une situation toujours difficile. Il y a plus important que le football ».

L’acquéreur du maillot de 98 de Jean-Guy Wallemme, 23ème vente d’#encheressolidaires est un ancien de la maison ! Il mettra le maillot à dispo du club pour l’exposer. Simplement merci. Il a un message pour vous.@TimotheeKolo @FLU_Officiel #rclens pic.twitter.com/qYV3hEMkiy — Racing club de Lens (@RCLens) May 2, 2020

Si les joueurs de Franck Haise se sont réunis derrière leurs écrans pour boire une bière, ils n’ont pas fanfaronné. « Quand on voit Ajaccio (3e), Troyes (4e), Clermont (5e)… C’est dur. J’ai beaucoup d’amis à Ajaccio et je comprends leur déception. Mais j’ai envie de dire que sur 28 journées on mérite plus que les autres équipes parce qu’on est devant. Mais ça peut être rageant parce qu’il peut se passer beaucoup de choses en 10 journées », estime Leca.