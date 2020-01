RC Lens : comment Montanier a désintoxiqué le vestiaire lensois

false

Désireux d’amener davantage de rigueur dans le vestiaire du RC Lens cette saison, Philippe Montanier a pris une décision forte en interdisant les portables au centre d’entraînement dès le début de saison. Un choix fort que le technicien lensois assume pleinement.

Sur « RMC Sport », le coach des Sang et Or a récemment justifié son pari : « Chaque fois que je rentrais dans le vestiaire, j’arrivais dans une pièce où chacun était avec son portable. J’avais vingt joueurs qui ne se parlaient pas et qui étaient obnubilés par leur écran, soit pour jouer à un jeu vidéo, soit pour envoyer un message à la fiancée et aux parents (…) On s’aperçoit qu’au début, ça grince un peu des dents, on n’est pas des enfants. Puis une fois qu’on insiste un peu, cela devient naturel », explique Montanier, qui a confié au jeune Charles Boli et à Tom Ducrocq, le soin de collecter les portables de tout le monde à leur arrivée.

Pari réussi puisque désormais il y a davantage d’échanges et un vrai sentiment de groupe qui rejaillit sur le terrain. Arrivé cet été en provenance de Valenciennes, Tony Mauricio valide la méthode : « C’est vraiment intéressant de réussir à se déconnecter, pour avoir une vie de groupe ». D’autres clubs pourraient prochainement s’en inspirer…