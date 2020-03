RC Lens : confiné chez lui, il pense déjà au peuple Sang et Or

true

Confiné à son domicile, le défenseur du RC Lens, Clément Michelin, a partagé son point de vue actuel à l’occasion d’un entretien accordé au site officiel.

En Ligue 1, comme en Ligue 2, les footballeurs professionnels suivent le mouvement et se doivent de rester chez eux. Une situation que vit, pour le moment, assez bien le défenseur du RC Lens, Clément Michelin, qui a partagé ses sentiments à l’occasion d’un entretien accordé au site officiel du RCL.

Et ce qui manque le plus au joueur de Franck Haise, c’est assurément le public de Bollaert. Notamment la tribune la plus chaude. Propos retranscrits par le site maligue2.

« Il me tarde de retrouver la Marek sur ma droite. »

« J’espère que tout le monde va bien, que tout le monde se confine bien et reste chez soi. J‘espère que cela va vite finir car il me tarde de retrouver la Marek sur ma droite. De revivre ces moments qu’on a vécus toute la saison. Cela me manque énormément et il me tarde de finir cette saison et d’atteindre notre objectif. Mais le plus important c’est la santé, donc prenez bien soin de vous, j’espère qu’on se retrouvera très vite sur le terrain ou au bord des terrains. »