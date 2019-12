RC Lens : Corentin Jean débarque, Montanier ressort un geste royal face à Niort (1-0)

false

Leader de Ligue 2 avec le RC Lens à la trêve, Philippe Montanier est un coach heureux. Il a notamment tenu à féliciter Florian Sotoca pour sa mentalité.

A l’issue de la victoire du RC Lens face à Niort (1-0), Philippe Montanier était un entraîneur plutôt satisfait. S’il a un peu souffert sur son banc, le technicien a savouré le succès des Sang et Or glané en infériorité numérique pendant 20 minutes.

« A onze, on contrôlait et on maîtrisait. Cela a été plus difficile puisque l’on a été réduit à dix. La fin de match était un peu stressante mais on a gagné. 40 points à la trêve, c’est un bon score. On est sur la bonne voie. On commence de plus en plus à avoir de la maîtrise. Face aux équipes regroupées en attaques placées, on doit être plus performant mais cela fait plaisir de faire de bonnes prestations à domicile, ça permet de récompenser le public qui nous soutient à Bollaert ».

« Cela montre bien l’état d’esprit de groupe »

Philippe Montanier a notamment tenu à souligner la belle solidarité entre ses joueurs offensifs et notamment l’offrande de Florian Sotoca à Gaëtan Robail : « Il se trouvait en un contre un devant le gardien et il a fait la passe à son copain. Cela montre bien l’état d’esprit de groupe. Ce sera l’une des clés de la seconde partie de saison ». Lens champion d’automne ? Une étape pour le technicien : « Maintenant, il faut que ça dure. Y rester, c’est ce qu’il y aura de plus difficile lors de la phase retour. Mais on a les armes pour ».

Dans la foulée, le Racing a officialisé le prêt attendu de Corentin Jean (Toulouse FC, 24 ans). Une mutation temporaire assortie d’une option d’achat.

? Du coup… Joyeux Noël avant l’heure !

Corentin #Jean, prêté au RC Lens

? « Le projet qu’il me fallait ! »

Interviews et photos ▶️ https://t.co/NSOhszWC4U #LensoisPourToujours #mercato #rclens pic.twitter.com/gL0HxflC8P — Racing club de Lens (@RCLens) December 21, 2019

Retranscription : compte Twitter du RC Lens.