RC Lens – Coronavirus : un premier nœud de tension en interne ?

En plein confinement en raison de la crise sanitaire, les dirigeants du RC Lens seraient agacés par la gestion trop lente du dossier de la fusion de l’équipe féminine.

La baisse des salaires est devenue un sujet tabou chez les joueurs de football. Face à ces données complexes, certains clubs préfèrent déjà ne pas avoir recours aux reports des salaires, afin de s’éviter une trop grosse somme à payer d’un seul coup à la fin de la crise. D’autres, en revanche, ont opté pour cette solution temporaire pour soulager leur trésorerie du moment.

Au RC Lens, on semble compréhensif devant ces mesures à venir. « Je suis favorable à cet accord de report, je ne vais pas commencer à porter préjudice à mon club, témoigne Jean-Louis Leca. Si cela lui permet, à mon humble niveau, de surmonter la crise, c’est une bonne chose. » « Toutes les parties sont gagnantes », abonde son coéquipier Yannick Cahuzac.

La section féminine fait tiquer le RC Lens

Si ce dossier des salaires ne semble donc pas constituer un nœud de tension au RC Lens, le club artésien connaît cette semaine des difficultés concernant la section féminine et la fusion Arras-Lens. Lors d’une réunion en visio-conférence, La Voix du Nord rapporte que le RC Lens se serait montré agacé d’un manque de relation et reporting de la part du club arrageois. Made In Lens précise que le projet n’est pas menacé pour autant. Joseph Oughourlian fait confiance aux porteurs du projet mais pourrait aussi commencer à durcir le ton en cas d’écueil…